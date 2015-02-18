Nihat Doğan: Mutluluk gözyaşları döküyorum

Özgecan Aslan cinayeti sonrası attığı tweetle büyük tepki toplayan türkücü Nihat Doğan "mutluluk gözyaşları" döktüğünü söyledi.

Sözleri toplumda infiale yol açan Doğan'ı Survivor'dan ve Galatasaray'dan attılar, menajeri istifa etti, hakkında suç duyurusunda bulunuldu, radyolar yasakladı... Ancak Nihat Doğan, annesiyle olan bir fotoğrafını kişisel Instagram hesabından paylaşarak üç gündür mutluluk gözyaşları döktüğünü dile getirdi.

Doğan'ın Instagram sayfasından paylaştığı sözler şöyle:

"Rabbim bize bir eza, bir cefa, bir musibet, bir imtihan bir bela vermemişse acaba Rabbim bizi sevmiyor mu?" diye ey sahipsizlerin sahibi yoksa beni unuttun mu diye gözyaşı döken garip bir kulum. Size yemin olsun ki bu büyük tuzak sonrası ve sınav sonrası 3 gündür mutluluk gözyaşları döküyorum, hele bir de erdiğiniz inanılmaz destek dua mutluluk gözyaşlarımı ikiye katladı.

Lakin şu melek yüzlü anamı mutsuzluktan ağlatmasaydınız iyiydi. Bana iftira atarak alnı secdeden kalkmayan bu anamı beş vakit ağlatan bütün şerefsiz haysiyetsiz olan kim varsa Rabb'ime havale ettim. Rabbim en güzel vekildir. Rabbim nasıl istiyorsa bildiği gibi yapsın, amin amin amin..Bu arada destekleri ile bana moral verip yanımda olanlarında Rabbim yanında olsun... Rabbim bu dünyada kime bir itibar verecekse, ona zerre kadar itibarsızlık verecek dünyada hiç bir güç yok.Göreceğiz bakalım batılın p.çleri mi güçlü bizi yıkacak yoksa sahipsizlerin sahibi bizim bu davada vekilimiz arş ı Alemin sahibi mi. Elinizde ne varsa çok daha fazla vurun, topunuzda tüfeğinizde vurun daha fazla linç edin daha fazla güçle saldırın, daha fazla çok daha fazla. Bütün dünya düşmanım olsun bize Allah yeter bize Allah yeter, bize Allah yeter.Oturun ve seyredin.Bilinki sizin dualarınızla var olmadım beddualarınızla ölmem.