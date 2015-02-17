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'Paramı iade edin' diyen Nihat Doğan'a Sicil Kurulu Başkanı'ndan cevap: Borcun olduğunu unutma

Özgecan Aslan'ın ölümünden sonra attığı tweet'le tepki çeken Galatasaray Kulübü'nden ihraç edilmesi istenen Nihat Doğan'ın parasını geri istemesine Sicil Kurulu Başkanı'ndan yanıt geldi

17 Şubat 2015 01:29

Tarsus'ta öldürülen Özgecan Aslan hakkında attığı tweetlerle büyük tepki çeken Nihat Doğan, kendisini Galatasaray Kulübü'nden ihraç edenlerden üyelik parasını istemişti. Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, Doğan'ın borçlu olduğunu söyledi. 

radikal.com.tr'nin haberine göre, Nihat Doğan, kendisini ihraç edecek Galatasaray Kulubü'ne seslenerek, "İhraç edeceseniz üyelik için yatırdığım parayı iade edin de hiç olmazsa Filistin'deki mazlum kardeşlerime göndereyim" ifadesini kullanmıştı. 

Nihat Doğan'a da cevap gecikmedi. Galatasaray Kulübü Sicil Kurulu Başkanı olan Serdar Eder, Twitter üzerinden Doğan'a çok sert bir yanıt verdi.

Eder, şunları yazdı: "Nihat Doğan 2015 yılı aidatını yatırdın da mı geri istiyorsun? 'Ben bıraktım' demen için kaç para istersin? Ben vereyim. Nihat Doğan aidat yatırmış gibi hâlâ borcun olduğunu unutma, ama varsa aklında bir rakam onu da söyle."

 

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