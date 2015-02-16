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Nihat Doğan'ın Galatasaray'dan ihracı istendi

Özgecan Aslan cinayeti sonrasında attığı tweeti tepki çeken Nihat Doğan'ın Galatasaray'dan ihracı istendi.

16 Şubat 2015 15:39

Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili tweetleri tepki çeken Nihat Doğan, önce Survivor kadrosundan çıkarıldı, şimdi de Galatasaray üyeliğinden ihracı için Eski yönetici Adnan Öztürk başvuruda bulundu.

Nihat Doğan'ın Mersin'in Tarsus ilçesinde evine gitmek için bindiği minibüste tecavüz edildikten sonra vahşice öldürülen Özgecan Aslan cinayetinden sonra attığı "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın" şeklindeki tweeti tepki çekti. 

Tweet sonuncunda büyük tepki alan Nihat Doğan, Galatasaray camiasında da yoğun eleştirilerin odağında. Eski yönetici Adnan Öztürk, disiplin kuruluna bir dilekçe göndererek Nihat Doğan'ın kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi için başvuruda bulundu.

 

Galatasaray yönetimi yarın Nihat Doğan'ın ihracını görüşecek

 

Bu arada Galatasaray 2. Başkanı Hamdi Yasaman, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Nihat Doğan'a camia içinde büyük tepkinin olduğunu belirterek, konunun yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında görüşüleceğini söyledi.

Yasaman, "Galatasaray camiasından Nihat Doğan'a karşı bir reaksiyon var, bunu biz de görüyoruz" dedi. Hamdi Yasaman, Galatasaray yöneticilerinin yazıştığı bir WhatsApp grubu bulunduğunu ve orada da ciddi şekilde Nihat Doğan'a tepki gösteren yöneticilerin olduğunu açıkladı.

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