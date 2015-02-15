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Spor

Mersin İdmanyurdu sahaya Özgecan tişörtüyle çıktı

Mersin İdmanyurdu futbolcuları Rizespor maçı öncesi sahaya Özgecan Aslan cinayetini protesto eden tişörtlerle çıktı

15 Şubat 2015 19:30

Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor’un konuğu olan Mersin İdmanyurdu, karşılaşma öncesi sahaya Mersin’in Tarsus İlçesi’nde öldürülen üniversiteli 20 yaşındaki Özgecan Aslan’ın anısına giydikleri tişörtlerle çıktı.

Muhammet Kaçar'ın DHA'da yer alan haberine göre, Mersin’de öldürüldükten sonra cesedi yakılan üniversiteli Özgecan Aslan’ın katline tepki gösteren Mersin İdmanyurdu futbolcuları, Çaykur Rizespor ile Yeni Şehir Stadyumu’nda oynayacakları karşılaşma öncesi ısınma hareketleri için sahaya, üzerinde ‘Özgecan’ımız yandı başka canlar yanmasın, Kadın istismarına hayır’ yazılı tişörtler giyerek çıktı.

Bu arada Çaykur Rizesporlu taraftarlar da ‘Özgecan ölmedi, kalbimizde yaşıyor’ ve ‘İdam gelsin, Özgecan’lar ölmesin’ sloganları attı.

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