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Özgecan Aslan soruşturmasına gizlilik kararı!

Tarsus Sulh Ceza Hakimi Elif Korkmaz, Özgecan Aslan cinayetine ilişkin soruşturmaya kısıtlama getirilmesine karar verdi

16 Şubat 2015 15:03

Tarsus Sulh Ceza Hakimi Elif Korkmaz, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın Mersin'de eve gitmek için bindiği minibüste tecavüze kalkışılıp defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak bir dereye atılmasına ilişkin soruşturmaya kısıtlama getirilmesine karar verdi.

Bianet'te yer alan habere göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya ilişkin karar şöyle:  

“Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının 13 Şubat tarih 2015/1806 sıruşturma sayılı yazısı ile Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere; dosya kapsamından anlaşılacağı üzere soruşturmanın genişletileceğinden ve soruşturmanın gizli olarak yürütülmesinin, delillerin toplanması zorunlu ve gerekli olması karşısında soruşturmanın gizli olarak yürütülmesine, şüphelinin, şüpheli müdafiinin ve şikayetçilerin dosyadan örnek almaları hususunun CMK’nın 153/2a-1 ve 153/2 maddeleri uyarınca kısıtlanmasına karra verilmesi talep edilmiş olmakla;

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının yukarıda yazılı soruşturma dosyasında soruşturmanın genişletileceğinden ve soruşturmanın gizli olarak yürütülmesinin delillerin toplanması zorunlu ve gerekli olması karşısında soruşturmanın gizli olarak yürütülmesine, şüphelinin, şüpheli müdafiinin ve şikayetçilerin dosyadan CMK’nın  153/2a-1 ve 153/2 maddeleri uyarınca örnek alma yetkilerinin kısıtlanmasına karar verildi.”

 

Ne olmuştu?

 

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat’ta kaybolan ve 13 Şubat’ta cesedi bulunan Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan’ın bindiği minibüsün şoförünce öldürüldükten sonra yakıldığı ortaya çıktı.

Özgecan Aslan’ı öldüren Suphi A. ile Özgecan’ı öldürdükten sonra yardım istediği ve cesedi birlikte yaktıklarını söylediği babası Necmettin A. ve arkadaşı Fatih G. önceki gün gözaltına alındı. Üç zanlı da bu sabaha karşı tutuklandı.

Özgecan Aslan’ın dün Mersin’de düzenlenen cenazesinde tabutunu kadınlar taşıdı.

bianet’in çetelesine göre, erkekler Ocak’ta 14 ilde 26 kadını öldürdü. Bu 26 kadının yanı sıra altı ilde yedi kadın dövülerek, boğularak ya da bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Bu yedi cinayette faillerin kim olduğu tespit edilemedi.

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