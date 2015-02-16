T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özgecan'ın katil zanlıları ne kadar ceza alacak?

Özgecan Aslan cinayetinden sonra idam cezası yeniden gündeme geldi

Fotoğraf: Selin Girit

16 Şubat 2015 13:42

Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı vahşice öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan Ahmet Suphi A, "canavarca hisle öldürme", Necmettin A. ile Fatih G. ise "suça iştirak, yardım ve yataklık" suçlarından tutuklandı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran bu cinayet sonrası ''İdam geri gelsin'' tartışmaları yeniden başladı. Peki normal şartlarda bu tarz bir durumda zanlıların alacağı en ağır ceza ne?

Sabah’ta yer alan habere göre, Özgecan Aslan'ın öğrenim gördüğü Çağ Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ertekin, yargılama süreciyle ilgili şu değerlendirmeyi yaparak zanlıların alabileceği en ağır cezayı açıkladı:

"Zanlı 'hunharca hislerle öldürme' ile yargılanacak. Cezası ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıdır. Hukukumuzdaki en ağır ceza budur. Ağırlaştırılmış hapis cezasının ömür boyu hapis cezasına göre en belirgin farkı, aflardan yararlanamayacak olmasıdır. Aftan yararlanabilmesi için 30-39 yıl hapis yatmış olması gerekir. Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır. Spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz. Cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez." 

 

ETİKETLER

özgecan aslancinayetcezakatilhaber

İlgili Haberler

'Özgecan'a iyi yapmışlar' demek suç değil kabahatmiş!

Trabzon'da bir kişi Özgecan Aslan'ın katledilmesini protesto eden gruba 'iyi yapmışlar' diye seslendi

Özgecan'ın katil zanlıları 3 ayrı cezaevine kondu

Zanlılardan birinin ifadesi, avukatların görev almayı reddetmesi nedeniyle uzun süre bekletildikten sonra adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı

Acun Ilıcalı, Özgecan tweeti tepki çeken Nihat Doğan'ı Survivor'a götürmüyor

Doğan'ın attığı tweet sonrası Twitter'da binlerce insan #NihatVarsaSurvivorBoykot etiketiyle kampanya başlatmıştı

Özgecan'ın katil zanlısı daha önce kendini fotoşopla bir tecavüzcünün yerine koymuş!

Özgecan Aslan'ın katil zanlılarından Fatih Gökçe'nin, Facebook hesabından bazı 'çirkin' paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24