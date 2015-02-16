Özgecan'ın katil zanlıları ne kadar ceza alacak?

Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı vahşice öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan Ahmet Suphi A, "canavarca hisle öldürme", Necmettin A. ile Fatih G. ise "suça iştirak, yardım ve yataklık" suçlarından tutuklandı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran bu cinayet sonrası ''İdam geri gelsin'' tartışmaları yeniden başladı. Peki normal şartlarda bu tarz bir durumda zanlıların alacağı en ağır ceza ne?

Sabah’ta yer alan habere göre, Özgecan Aslan'ın öğrenim gördüğü Çağ Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ertekin, yargılama süreciyle ilgili şu değerlendirmeyi yaparak zanlıların alabileceği en ağır cezayı açıkladı:

"Zanlı 'hunharca hislerle öldürme' ile yargılanacak. Cezası ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıdır. Hukukumuzdaki en ağır ceza budur. Ağırlaştırılmış hapis cezasının ömür boyu hapis cezasına göre en belirgin farkı, aflardan yararlanamayacak olmasıdır. Aftan yararlanabilmesi için 30-39 yıl hapis yatmış olması gerekir. Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır. Spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz. Cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez."