Özgecan'ın katil zanlısı daha önce kendini fotoşopla bir tecavüzcünün yerine koymuş!

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilmesinin ardından cesedinin yok edilmesi için katile yardım ettiği için tutuklanan Fatih Gökçe’nin, bu olaydan kısa bir süre önce kendisine ait sosyal medya hesaplarından çirkin paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Cinayeti işleyen minibüs şoförü Suphi Altındöken’in arkadaşı olan Fatih Gökçe 21 Ocak günü Facebook üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş. Yüklediği fotoğrafta tecavüze uğramış genç bir kadının haberinin bulunduğu gazete kupürünü koyan Fatih Gökçe, bu olayın faili olan ve hapis cezası alan ve haberde adı “Kasımpaşalı Tekin” olarak geçen zanlının yerine de kendi fotoğrafını montajlamış.

Karısına şiddet uygulamış

Suphi Altındöken ile birlikte olaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan babası Necmettin Altındöken’in de karısına uyguladığı şiddet nedeniyle eşinin evi terk ederek köyüne döndüğü bilgisine ulaşıldı.