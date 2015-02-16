T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özgecan'ın katil zanlısı daha önce kendini fotoşopla bir tecavüzcünün yerine koymuş!

Özgecan Aslan'ın katil zanlılarından Fatih Gökçe'nin, Facebook hesabından bazı 'çirkin' paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı

16 Şubat 2015 13:32

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilmesinin ardından cesedinin yok edilmesi için katile yardım ettiği için tutuklanan Fatih Gökçe’nin, bu olaydan kısa bir süre önce kendisine ait sosyal medya hesaplarından çirkin paylaşımlar yaptığı belirlendi. 

Cinayeti işleyen minibüs şoförü Suphi Altındöken’in arkadaşı olan Fatih Gökçe 21 Ocak günü Facebook üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş. Yüklediği fotoğrafta tecavüze uğramış genç bir kadının haberinin bulunduğu gazete kupürünü koyan Fatih Gökçe, bu olayın faili olan ve hapis cezası alan ve haberde adı “Kasımpaşalı Tekin” olarak geçen zanlının yerine de kendi fotoğrafını montajlamış.

Karısına şiddet uygulamış

 

Suphi Altındöken ile birlikte olaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan babası Necmettin Altındöken’in de karısına uyguladığı şiddet nedeniyle eşinin evi terk ederek köyüne döndüğü bilgisine ulaşıldı.

ETİKETLER

özgecan aslantecavüzcinayetkatil zanlısısosyal medyapaylaşım

İlgili Haberler

Vahşice öldürülen Özgecan cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı; tecavüze direnince defalarca bıçakladı

Özgecan Aslan'ın sorguya alınan katil zanlıları cinayeti nasıl işlediklerini anlattılar

Türkiye, Özgecan Aslan için sokakta

Kadıköy'de toplanan binlerce kişi, Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın ölümüyle yeniden gündeme gelen, kadına yönelik şiddeti protesto ediyor

'Özgecan'a iyi yapmışlar' demek suç değil kabahatmiş!

Trabzon'da bir kişi Özgecan Aslan'ın katledilmesini protesto eden gruba 'iyi yapmışlar' diye seslendi

Acun Ilıcalı, Özgecan tweeti tepki çeken Nihat Doğan'ı Survivor'a götürmüyor

Doğan'ın attığı tweet sonrası Twitter'da binlerce insan #NihatVarsaSurvivorBoykot etiketiyle kampanya başlatmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24