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'Özgecan'a iyi yapmışlar' demek suç değil kabahatmiş!

Trabzon'da bir kişi Özgecan Aslan'ın katledilmesini protesto eden gruba 'iyi yapmışlar' diye seslendi

16 Şubat 2015 09:14

Mersin'de vahşice katledilen üniversiteli Özgecan Aslan'ı anmak için Trabzon'da yürüyüş yapan Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlara, "Özgecan’a iyi yapmışlar" diyerek laf atan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Yürüyüşe refakat eden polisler, adının A.S. olduğu açıklanan kişiyi gözaltına alarak olay yerinden uzaklaştırdı. A.S. hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı belirtildi.

Özgecan Aslan'ın öldürülmesini protesto için Merkez Postane önünde toplanan yaklaşık 800 kadın Atatürk Alanı’na kadar yürüdü. Özgecan Aslan'ın fotoğraflarını ve ‘Yasta değil isyandayız, Özgecan’ın hesabını soracağız’ yazılı pankart taşıyan gruba birçok erkek de destek verdi.

Yürüyüş sırasında gruba doğru, "Özgecan’a iyi yapmışlar" diye laf atan bir kişiyle kadınlar arasında arbede çıktı. Yürüyüşe refakat eden polisler, adının A.S. olduğu açıklanan kişiyi gözaltına alarak olay yerinden uzaklaştırdı. A.S. hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı belirtildi.

Atatürk Alanı’nda grup adına bir konuşma yapan Ayşe Hacıbektaşoğlu, "Özgecan'ın hesabını kadınlar sokakta soracak. Bu cinayetlerin son bulması için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi. Konuşmanın ardından, "Yaşasın kadın dayanışması" ve "Özgecan'ın hesabı sorulacak" sloganları atan grup bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

 

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