Mustafa Ceceli'den Özgecan isyanı: Tecavüzün cezası en azından ölüm olmalı

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Mersin'de vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katilleri için idam cezası uygulanmasını istedi.

Mersin'de minibüs şoförü tarafından tecavüze direndiği için bıçaklanarak öldürülen sonra da cesedi yakılan Özgecan Aslan, Türkiye gündemine oturdu. Özgecan'ın öldürülmesinin ardından cinayete hemen her kesimden tepki geldi.

'Tecavüzün cezası ölüm olmalı'

Mustafa Ceceli de Özgecan'ın cinayetine sessiz kalmadı. Instagram hesabından "Kadınlar size Allah'ın emanetidir" hadisini paylaşan Ceceli, fotoğrafın altına "Tecavüzün cezası en azından ölüm olmalı.." notunu düşerek tepkisini dile getirdi.