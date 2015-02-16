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Özgecan'ın katil zanlıları 3 ayrı cezaevine kondu

Zanlılardan birinin ifadesi, avukatların görev almayı reddetmesi nedeniyle uzun süre bekletildikten sonra adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı

16 Şubat 2015 10:44

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı katleden ve cesedini yakan 3 kişi mahkemece tutuklanarak ayrı ayrı cezaevlerine gönderildi.

Özgecan Aslan'ın cinayet zanlıları, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan birinin ifadesi, avukatların görev almayı reddetmesi nedeniyle uzun süre bekletildikten sonra adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tolunay Duman ve İbrahim Maşe’nin haberine göre, avukat krizinin aşılmasından sonra adliyeye sevk edilen katil zanlıları Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme ise 3 zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. Zanlılar, güvenlik gerekçesiyle adliyeye getirilen cezaevi aracı ile farklı cezaevlerine gönderildi.

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