İhracı istenen Nihat Doğan, Galatasaray'dan yatırdığı parayı istedi

Tarsus'ta öldürülen Özgecan Aslan hakkında attığı tweetlerle büyük tepki çeken Nihat Doğan, kendisini Galatasaray Kulübü Üyeliği'nden ihraç etmek için harekete geçenlere Twitter'dan cevap verdi.

Peş peşe tweetler atan Doğan, "İhraç edeceseniz üyelik için yatırdığım parayı iade edin de hiç olmazsa Filistin'deki mazlum kardeşlerime göndereyim" ifadesini kullandı.

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ölümünden sonra Twitter'da bir takipçisine verdiği yanıtta "Siz de mini eteği giyip sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca bas bas bağırmayacaksın" demişti.