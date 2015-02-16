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İhracı istenen Nihat Doğan, Galatasaray'dan yatırdığı parayı istedi

'Özgecan Aslan' hakkında attığı tweetler nedeniyle Galatasaray Kulübü'nden ihraç edilmesi için harekete geçilen Nihat Doğan, Twitter'dan cevap verdi

16 Şubat 2015 20:34

Tarsus'ta öldürülen Özgecan Aslan hakkında attığı tweetlerle büyük tepki çeken Nihat Doğan, kendisini Galatasaray Kulübü Üyeliği'nden ihraç etmek için harekete geçenlere Twitter'dan cevap verdi.

Peş peşe tweetler atan Doğan, "İhraç edeceseniz üyelik için yatırdığım parayı iade edin de hiç olmazsa Filistin'deki mazlum kardeşlerime göndereyim" ifadesini kullandı.

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın ölümünden sonra Twitter'da bir takipçisine verdiği yanıtta "Siz de mini eteği giyip sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca bas bas bağırmayacaksın" demişti.

 

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Nihat Doğan'ın Galatasaray'dan ihracı istendi

Özgecan Aslan cinayeti sonrasında attığı tweeti tepki çeken Nihat Doğan'ın Galatasaray'dan ihracı istendi.

Bu da Nihat Doğan tecavüzü: 'Benim olmazsan taciz ederim' şarkısını, 'Mini etek giyerseniz...' tweet'i izledi!

'Tuttuğumu deli gibi koparırım, iyilikle olmazsa vallahi zorla'

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