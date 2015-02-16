Bu da Nihat Doğan tecavüzü: 'Benim olmazsan taciz ederim' şarkısını, 'Mini etek giyerseniz...' tweet'i izledi!

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın evine gitmek üzere bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilmesinin ardından Nihat Doğan'ın attığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” tweetine tepkiler dinmiyor.

Kadına yönelik tacizlerin nedeni olarak 'mini eteği' gösteren Nihat Doğan, önce Survivor kadrosundan çıkarıldı, sonra Galatasaray üyeliğinden ihracı için Eski yönetici Adnan Öztürk başvuruda bulundu. 5 yıllık menajeri olan Yavuz Yıldırım da, Özgecan ile ilgili yaptığı yorum nedeniyle Doğan'la olan iş ortaklığını bitirdi.

Bu gelişmelerin ardından Beyaz TV yayınlanan 'Beyaz Futbol' programına telefonla katılan Nihat Doğan, sözlerinin Özgecan ile ilgili olmadığını iddia ederek kendisini, "Benim mini eteğe falan karıştığım yok. Ülkemizde damacanaya bile tecavüz edilirken mini etek giyerseniz taciz edilmeniz normal" sözleriyle savundu ve özür diledi.

'Tuttuğumu koparırım, iyilikle olmazsa zorla'

Nihat Doğan'ın 2010 yılında yayınlanan 'Benim Olmazsan Taciz Ederim' adlı şarkısı da sosyal medyada tepki topluyor.

Doğan'ın şarkısındaki "Tuttuğumu deli gibi koparırım, iyilikle olmazsa vallahi zorla" sözleri ile taciz ve tecavüzü normalleştirme algısı yarattığı, bu şarkıyla televizyon programlarında yer alıp ünlendirilmesi eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Şarkının sözleri şöyle:

Görür görmez onu kalbim duruldu

Benim olacak dedim kendi kendime

Eş dost ne der bilemiyorum ama

Elde etmezsem ölürüm billah



Tuttuğumu deli gibi koparırım ama

İyilikle olmazsa vallahi zorla

Benim olmazsan taciz ederim

Bana gelmezsen yer bitiririm

İnadim inat bunu biliyorsun

Benim olacaksin sana yemin ederim

Acun Ilıcalı tepkilere kayıtsız kalamadı

Şarkıcı Nihat Doğan'ın, vahşice öldürülen Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili attığı tweet'in ardından binlerce insan #NihatVarsaSurvivorBoykot etiketiyle Twitter'da protestoya başladı. Bu protestonun ardından Acun Ilıcalı, Doğan'ı Survivor kadrosundan çıkardığını açıkladı.

Galatasaray'dan ihracı yarın görüşülecek

Galatasaray Spor Kulübü'ne de üye olan Nihat Doğan'ın kulüpten ihracı isteniyor. Sarı-kırmızılılarda eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesi sonrası attığı tweet büyük tepki çeken Nihat Doğan'ın, kulüpten ihracı için Disiplin Kurulu'na başvuru yaptı. İhracı yarın görüşülecek.

5 yıllık menajeri ortaklığını bitirdi

Nihat Doğan'ın Özgecan ile ilgili tweetine Acun Ilıcalı, ve Galatasaray Kulübü'den sonra 5 yıllık menajeri de tepki göstererek, iş ortaklığını bitirdiğini açıkladı. Menajeri Yavuz Yıldırım da "Nihat Doğan'la 5 yıldır devam eden profesyonel iş ortaklığımız dün itibarıyla sona ermiştir" açıklamasını yaptı.

'Ülkemizde damacanaya bile tecavüz edilirken mini etek giyerseniz taciz edilmeniz normal'

Sosyal medyada cinayeti kınayan mesajlar paylaşılırken; Nihat Doğan’ın “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” tweeti ile ilgili Nihat Doğan, dün akşam (15 Şubat 2015) Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programına katılarak, mesajının Özgecan ile ilgili olmadığını iddia ederek özür diledi.

Kendisine yargısız infaz yapıldığını iddia eden Nihat Doğan, yazdıklarının Özgecan'a yönelik olmadığını söyleyerek "Bir kız 'Sen benim mini eteğime nasıl karışırsın' yazdı. Benim mini eteğe falan karıştığım yok. Ülkemizde damacanaya bile tecavüz edilirken mini etek giyerseniz taciz edilmeniz normal" dedi. Ahmet Çakar'ın, tepkisi üzerine Doğan, "Öncelikle stüdyodakilerden sonra da Türkiye halkından özür dilerim" diyerek telefonunu kapattı.