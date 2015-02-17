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Spor

Nihat Doğan Galatasaray'dan ihraç edildi

Galatasaray Yönetim Kurulu, Tarsus'ta öldürülen Özgecan Aslan hakkındaki tweetleri nedeniyle Nihat Doğan'ın ihraç edilmesini kararlaştırdı

17 Şubat 2015 19:48

Galatasaray Yönetim Kurulu, bugün kritik bir toplantı yaptı ve Nihat Doğan hakkındaki kararını verdi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Türk Telekom Arena'da yapılan toplantıda ilk olarak, Tarsus'ta öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan hakkında attığı tweetler sonrası toplumun her kesiminden büyük tepki gören Nihat Doğan'ın kulüp üyeliğinden ihracı ile ilgili talep görüşüldü. Yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerinin tamamı Doğan'ın ihraç edilmesi yönünde oy kullandı.

 

Mali Genel Kurul'da oylanacak

 

Galatasaray Kulübü tüzüğü gereği yönetim kurulu, Nihat Doğan'la ilgili kararı ilk genel kurulda üyelerin oylamasına sunacak. O oylama ise önümüzdeki ay yapılacak Mali Genel Kurul'da yapılacak.

Nihat Doğan'ın, genel kurulda yapılacak oylamada da oy çokluğuyla ihraç edilmesi bekleniyor. İhraç sonrası, Doğan'ın itiraz ve savunma hakkı bulunuyor.

 

Kulübe dilekçe yağdı

 

Galatasaray Kulübü'ne, 110 tanesi Galatasaraylılar Cemiyeti'nden toplu halde; 300 tanesi de münferit dilekçe gönderilerek, Nihat Doğan'ın ihraç edilmesi istendi.

 

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