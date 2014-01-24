T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Nejat İşler'den vasiyet: Eğer ölürsem beni Gümüşlük'e gömün'

Yoğun bakımda tedavi gören Nejat İşler'in İstanbul'a nakledilmesi sonrası ziyaretçi akını yaşanıyor

24 Ocak 2014 09:49

Yoğun bakım ünitesinde geçtiğimiz cumadan bu yana yaşam savaşı veren oyuncu Nejat İşler, önceki gün Bodrum’dan İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi’ne nakledilmesinin ardından ziyaretçi akınına uğradı.

Hürriyet'ten Büşra Bozak Aytek'in haberine göre, dün hastaneye gelenler arasında oyuncu çift Şükran Ovalı ve Hakan Kurtaş ile Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin de vardı. Tekin, “Her şey inşallah güzel olacak. En yakın zamanda iyileşmesini temenni ediyorum” dedi. Bodrum Gümüşlük beldesi sakinleri, Gümüşlük’e yerleşen oyuncunun, “Eğer ölürsem beni buraya gömün” dediğini iddia etti. 

ETİKETLER

nejat işlervasiyetbodrumgümüşlükölürsem beni buraya gömünziyareetçiacıbademyoğun bakım

İlgili Haberler

Nejat İşler yoğun bakımda, hayati riski var

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in, gelişen septik şok sonucunda akciğerlerinin ciddi şekilde etkilendiği bildirildi

Nejat İşler'in durumu iyiye gidiyor

Acıbadem Bodrum Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisine devam eden oyuncu Nejat İşler'in tansiyonu ve kan değerlerinin normale dönmeye başladığı öğrenildi

Sanatçılardan Nejat İşler'e destek mesajları

Yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu için birçok sanatçı dostu geçmiş olsun mesajı yayınladı

'Nejat İşler tedaviye yanıt vermeye başladı, İstanbul'a nakledilmeyecek'

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Aydın Aksoy: Hastamıza verilen solunum ve dolaşım desteği halen devam ediyor. Ayrıca böbrek destek tedavisine başlanmıştır

Ünlülerden Nejat İşler mesajları: Gülümse hadi gülümse bulutlar gitsin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğum bakıma alınan Nejat İşler için, başta hayranları ve birçok ünlü isimden sosyal paylaşım sitelerinde geçmiş olsun mesajı yağdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24