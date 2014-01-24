'Nejat İşler'den vasiyet: Eğer ölürsem beni Gümüşlük'e gömün'

Yoğun bakım ünitesinde geçtiğimiz cumadan bu yana yaşam savaşı veren oyuncu Nejat İşler, önceki gün Bodrum’dan İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi’ne nakledilmesinin ardından ziyaretçi akınına uğradı.

Hürriyet'ten Büşra Bozak Aytek'in haberine göre, dün hastaneye gelenler arasında oyuncu çift Şükran Ovalı ve Hakan Kurtaş ile Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin de vardı. Tekin, “Her şey inşallah güzel olacak. En yakın zamanda iyileşmesini temenni ediyorum” dedi. Bodrum Gümüşlük beldesi sakinleri, Gümüşlük’e yerleşen oyuncunun, “Eğer ölürsem beni buraya gömün” dediğini iddia etti.