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Nejat İşler yürümeye başladı

15 gün önce Bodrum’dan İstanbul’a sevk edilen Nejat İşler, ayağa kalkmaya başladı. Geçen hafta konuşmaya başlayan İşler, son 3 gündür de doktor eşliğinde yürüyüş yapıyor

06 Şubat 2014 09:52

20 gündür zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 42 yaşındaki oyuncu Nejat İşler’in sağlığı her gün daha iyiye gidiyor. 15 gün önce Bodrum’dan İstanbul’a sevk edilen Nejat İşler, ayağa kalkmaya başladı. Tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi’nde geçen hafta konuşmaya başlayan Nejat İşler, son 3 gündür doktor eşliğinde yürüyüş yapıyor.

Seçkin Şenvardar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahbere göre, yoğun bakımda tedavi gören İşler, yatmaya bağlı olarak sırtında yaralar çıkmaması için her gün iki doktor eşliğinde 15 dakika yürüyor.  Nejat İşler’in yoğun bakımda yürüyüş yaptığı dakikalarda hastane yönetiminin güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardığı öğrenildi.

 

Özel güvenlik doktor oldu

 

Gazetecilerin görüntü alabilme ihtimaline karşı hastane yönetimi Nejat İşler’in yanında bulunan iki doktora birde özel güvenlik görevlisinin eşlik etmesini sağlıyor. Özel güvenlik görevlisi de İşler ve iki doktorun yanında dikkat çekmemesi için beyaz önlük giyerek doktor kimliğine bürünüyor. Böylelikle hastane yönetimi gazetecilere karşı tedbir alıyor. Yoğun bakımda tedavi gören Nejat İşler, Medya Takip Merkezi’nin açıklamasına göre ocak ayında en çok konuşulan ünlü isim oldu.

 

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