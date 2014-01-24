Gürsel Tekin'den Nejat İşler müjdesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, yoğun bakımda tedavi gören Nejat İşler'le ilgili "Bugün daha iyi. Başhekimin söylediğine göre önümüzdeki günlerde yoğun bakımdan çıkabilecek duruma gelmiş. Bütün sevenlerine bu müjdeyi vermek istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, Maslak Acıbadem Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören ünlü oyuncu Nejat İşler'i ziyaret etti. Öğle saatlerinde hastaneye gelen Tekin ve Tanrıkulu, İşler'in sağlık durumu hakkında başhekimden bilgi aldı. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Gürsel Tekin “ Sayın başhekimden bilgi aldık. Olabildiğince iyiye gidiyor. Bugün daha iyi. Başhekimin söylediğine göre önümüzdeki günlerde yoğun bakımdan çıkabilecek duruma gelmiş. Bütün sevenlerine bu müjdeyi vermek istiyorum" dedi.