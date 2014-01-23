Doktoru açıkladı: Nejat İşler'in hastalığı zatürre



6 gündür yoğun bakımda tutulan ve dün sabah saatlerinde ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilen Nejat İşler'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Nejat İşler'in zatürre nedeniyle şu anki duruma geldiğini söyledi.

İşte Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamaları...

Sayın Nejat İşler’in tedavisi, Acıbadem Maslak Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde sürdürülmektedir. 17 Ocak 2014 tarihinden bu yana Bodrum hastanemizde sürdürülen yoğun bakım tedavisi sırasında sağlık durumunda görülen olumlu değişiklikler, hastamızın İstanbul’a transfer edilebilmesini mümkün kılmıştır.

Hastamız uçak ambulans ile Yoğun Bakım ve Reanimasyon uzmanlarımız Prof. Dr. Nahit Çakar ve Uz. Dr. İsmail Demirel gözetiminde dün saat 11: 00 sularında Acıbadem Maslak hastanemize nakil edilmiştir.

Hastanemize ulaşan Sayın Nejat İşler’in tıbbi durumuyla ilgili; yoğun bakım, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve kardiyoloji uzmanları tarafından yeniden bir değerlendirme yapılmış olup, olumlu değişimlerin sürdüğü gözlenmiştir. Hastamızın sağlık durumunda Bodrum’da başlayan olumlu değişikliklerin sürüyor olması sevindiricidir. Ancak buna rağmen enfeksiyon nedeniyle geçirmekte olduğu kritik süreci ve yaşamsal riski devam etmektedir.

'Hastamız siroz değildir'

Cenker Tezel'in Hürriyet'te yer alan haberine göre Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Nejat İşler'in yaşadığı akciğer enfeksiyonunun H3N2 virüsünden kaynaklanmadığı belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu arada hastamızın sağlık durumuyla ilgili medyaya yansıyan bazı haberlerde sıkça gündeme getirilen iki konuya açıklık getirmek isteriz; Öncelikle Bodrum hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada hastamız Nejat İşler’in siroz olmadığı belirtilmişti. Buna rağmen bu konuda sorular yöneltilmeye devam ettiği için biz de bir kez daha vurgulamak isteriz ki, hastamız siroz değildir.

Ayrıca hastamızın yaşadığı akciğer enfeksiyonunun H3N2 virüsünden kaynaklanmadığı saptanmıştır. Hastamızda görülen enfeksiyon süreci, virütik bir enfeksiyonu izleyen bakteriyel pnömoni (klebsiella)’dır. Bodrum hastanemizde başlayan bu yöndeki tedavi halen devam etmektedir.

Bunla birlikte önemli bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum; tedavinin hassasiyeti nedeniyle hastamızın tedavi sürecinde yoğun bakım servisine ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Bu konuda yakınlarının ve sevenlerinin anlayışını rica ediyoruz.

'İlk tedavi de doğru yapılmış'

Toplantı sonrası soru cevap kısmında gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan Prf. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, şu açıklamaları yaptı.

Son iki ayda Kuzey yarımkürede bir enfeksiyon salgını var. Bütün hastanelerde onlarca zatürre hastası yatmakta. Hava değişimlerinin olduğu dönemlerde benzer durumlar Amerika'da, Kanada'da var. Bir solunum yolu enfeksiyonu. Zatürre nedeniyle şu anki duruma geldi. Bu yüzden yoğun bakımda. Klebsiella denen bir mikrop üremesi var. Onun tedavisi yapılıyor. Daha ilk anda verilen antibiyotiğin etkili olduğunu gördük.

'Şuur kaybı söz konusu değil'

İlk başta var olan çoklu organ yetmezliğinin çoğunun düzeldiğini görüyoruz. Şu an belli oranda oksijen ve basınç desteği veriyoruz. Taburcu olması için bir gün veremem. Yoğun bakımda olduğu sürece herkes için risk vardır. Solunum destek cihazına bağladığımız hastaları bir oranda uyutuyoruz. Uyutmazsak kontrolü kaybetmiş oluruz. Şuur kaybı söz konusu değil.