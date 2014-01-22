Bodrum'daki hastanede tedavi gören oyuncu Nejat İşler, İstanbul'a sevk edildi.

17 Ocak Cuma günü Acıbadem Bodrum Hastanesi acil servisine başvuran ve şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve enfeksiyonun çok ilerlemiş olmasına bağlı septik şok tablosu saptanan İşler, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Burada yapılan tedavinin ardından doktorlar, İşler'in İstanbul'a sevk edilmesine karar verdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ambulansa alınan Nejat İşler polis eskortu eşliğinde Maslak'taki Acıbadem Hastanesine getirildi.

Aynı anda iki ambulans hastaneye giriş yaptı. Gazetecilerin beklediği acil servisin önüne giden ambulans boş çıktı. Nejat İşler'i taşıyan ambulans ise arka otoparktan hastaneye girdi. İşler, sedyeyle otopark içinden yatacağı yoğun bakım ünitesine çıkarıldı.

İstanbul'a sevk edilmesini ailesi istedi

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Aksoy; Nejat İşler’in transferi İstanbul’da yaşayan ailesinin isteği üzerine gündeme gelmiş ancak hastalığının kritik bir evrede olması ve hayati riskinin yüksekliği nedeni ile transferin olumsuz sonuçlara yol açabileceği göz önüne alınarak bugüne kadar yapılmamıştır. Sanatçının yoğun bakım ünitesinde 5 günlük tedavinin sonucunda klinik ve laboratuvar belirtilerinde yaşanan olumlu gelişmeler, bugün itibarı ile transferi mümkün kılmıştır.” dedi