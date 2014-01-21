Nejat İşler'in doktorundan siroz açıklaması

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Aksoy, geçirdiği septik şok nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Nejat İşler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Aksoy, İşler'in siroz olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dr. Aydın Aksoy'un açıklaması şu şekilde:

"Hastanemizin yoğun bakımında tedavisi devam etmekte olan sanatçı Nejat İşler’in sağlık durumunda bir önceki bilgilendirmemizden sonra geçen 12 saat içerisinde gerek laboratuvar gerekse klinik belirtilerinde olumlu gelişmeler devam etmektedir. Dolaşım sistemine, solunum sistemine ve böbreklerine uygulanan yoğun bakıma özgü destek tedavileri sürdürülmektedir. Dün sabah ve bugün sabah görülen bu olumlu gelişmeler tam iyileşmenin gerçekleşmesi konusundaki ümitlerimizi arttırmaktadır. Ancak yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülen hastamızın hala kritik süreçte olduğu ve hayati riskinin ortadan kalkmadığını önemle belirtmek istiyoruz.

Bazı haberlerde iddia edilen hastamız Nejat İşler’in “karaciğer sirozu olduğuna” dair bilgilerin gerçek dışı olduğunu belirtme ihtiyacı duyuyoruz. Hastamızda karaciğer sirozu yoktur.”

Nejat İşler’in sağlık durumuyla ilgili medyaya ve sosyal medyaya yansıyan bazı haberlere dikkat çeken Dr. Aydın Aksoy, kendisini takip eden doktorlardan gelmediği sürece, sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgilerin yeraldığı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederek, “Kamuoyunu ve sevenlerini doğru bilgilendirmek adına sanatçımızın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.