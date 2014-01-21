T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Nejat İşler'in doktorundan siroz açıklaması

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Aksoy, oyuncu Nejat İşler'in siroz olduğuna dair çıkan haberler hakkında açıklama yaptı

21 Ocak 2014 16:34

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Aksoy, geçirdiği septik şok nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Nejat İşler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Aksoy, İşler'in siroz olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dr. Aydın Aksoy'un açıklaması şu şekilde:

"Hastanemizin yoğun bakımında tedavisi devam etmekte olan sanatçı Nejat İşler’in sağlık durumunda bir önceki bilgilendirmemizden sonra geçen 12 saat içerisinde gerek  laboratuvar  gerekse klinik belirtilerinde olumlu gelişmeler devam etmektedir. Dolaşım sistemine, solunum sistemine ve böbreklerine uygulanan yoğun bakıma özgü destek tedavileri  sürdürülmektedir. Dün sabah ve bugün sabah görülen bu olumlu gelişmeler  tam iyileşmenin gerçekleşmesi konusundaki ümitlerimizi arttırmaktadır. Ancak yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülen hastamızın hala kritik süreçte olduğu ve hayati riskinin ortadan kalkmadığını önemle belirtmek istiyoruz.

Bazı haberlerde iddia edilen hastamız Nejat İşler’in “karaciğer sirozu olduğuna” dair bilgilerin gerçek dışı olduğunu belirtme ihtiyacı duyuyoruz. Hastamızda karaciğer sirozu yoktur.”

Nejat İşler’in sağlık durumuyla ilgili medyaya ve sosyal medyaya yansıyan bazı haberlere dikkat çeken Dr. Aydın Aksoy, kendisini takip eden doktorlardan gelmediği sürece, sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgilerin yeraldığı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederek, “Kamuoyunu ve sevenlerini doğru bilgilendirmek adına sanatçımızın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

 

ETİKETLER

nejat işleryoğun bakımbodrumsirozsedefseptik şokhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24