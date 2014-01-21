Dost Elver: Nejat İşler siroz değil, grip virüsü vücuduna hakim oldu

Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde tedavisi devam eden oyuncu Nejat İşler'in grip virüsü ile karşı karşıya olduğunu anlatan arkadaşı Dost Elver, "Bu, İstanbul'da olan bir grip virüsü. Virüsle ilgili bir rahatsızlıktır, başka bir rahatsızlık değil. Virüs vücuda hakim olmuş, onun tedavisi yapılıyor. Karaciğer, siroz ile bir alakası yok. Uyku hali devam ediyor ama tedavinin yöntemi buymuş" diye konuştu.

'Tedaviye olumlu yanıt veriyor'

Oyuncu Nejat İşler’in tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Aksoy, "İşler’in tedaviye yanıt verdiğini ancak durumunun ciddiyetinin devam ettiğini" söyledi.

Nejat İşler’in nakledilmesinin sağlığı açısından risk yaratacağı gerekçesiyle, tedavisinin Bodrum’da devam edeceğini belirten Aksoy, “Hastamız Nejat İşler’in sağlık durumuyla ilgili sabah saatlerinde kamuoyuyla paylaştığımız; ‘yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve yoğun bakım servisindeki kritik sürecin devam ettiği’ bilgisini tekrarlamak istiyoruz. Yine aynı açıklamada; uygulanan yoğun bakım bölümüne özgün destek tedavilerine ve planlanan diğer tedavilere adım adım olumlu yanıt vermeye başladığını söylediğimiz Nejat İşler’in, bu durumunda bir değişiklik olmadığını belirtiyoruz” diye konuştu.

'Benden başka kaynaklara itibar etmeyin'

Nejat İşler’in sağlık durumuyla ilgili medyaya ve sosyal medyaya yansıyan bazı haberlere dikkat çeken Dr. Aydın Aksoy, kendisini takip eden doktorlardan gelmediği sürece, sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgilerin yeraldığı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederek, “Kamuoyunu ve sevenlerini doğru bilgilendirmek adına sanatçımızın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Sağlık durumu hala kritik

Aksoy, yaptığı açıklamada, 17 Ocak Cuma günü hastanelerinin acil servisine başvuran Nejat İşler'in yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

İşler'e ilk müdahalenin acil serviste yapıldığını anlatan Aksoy, "İşler'de şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve enfeksiyonun çok ilerlemiş olmasına bağlı septik şok tablosu saptanmıştı. Gelişen septik şok sonucunda ayrıca akciğerlerinin çok ciddi şekilde etkilendiği, böbrekler, kalp ve kan hücreleri ile karaciğerinin de bu durumdan olumsuz etkilendiği tespit edilmişti" dedi.

"Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nejat İşler'in sağlık durumu halen kritik süreçtedir" diyen Aksoy, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte uygulanan yoğun bakım bölümüne özgün destek tedavilere ve planlanan diğer tedavilere adım adım olumlu yanıt vermeye başladı. Son 12 saat içerisinde gerek organ fonksiyonlarında gerekse laboratuvar testlerinde görülen olumlu gelişmelere rağmen hayati tehlikesi azalmakla birlikte devam etmektedir. Hastamıza verilen solunum ve dolaşım desteği halen devam ediyor. Ayrıca böbrek destek tedavisine başlanmıştır. Nejat İşler'in tedavisi yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları, hemotoloji, göğüs hastalıları, genel cerrahi, kardiyoloji, gastroentroloji hekimlerimizin çok disiplinli kontrolünde devam etmektedir."

İstanbul’a nakledilmeyecek

İşler'in oyuncu arkadaşı Dost Elver, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine çok telefon geldiğini belirterek, "Sevenlerine yardımcı olmak adına burada en doğru bilgiyi biz alıyoruz. Sevenlerine şunu söylüyorum: İnternette yazan her şeye inanmasınlar, abartılı şeyler de yazılıyor. Gece itibarıyla kan değerleri normale yaklaştı. İyiye doğru bir gidişat var" diye konuştu.

Bugün güzel bir haber almayı beklediklerini dile getiren Elver, "Bugün inşallah daha güzel haberler alacağız. İstanbul'a gitmesi riskli bir durum. Taşınması sıkıntı olur. O yüzden tedavisine burada devam edilmesine karar verildi" ifadesini kullandı.

Virüs vücuda hakim olmuş

İşler'in grip virüsü ile karşı karşıya olduğunu anlatan Elver, şöyle konuştu:

"Bu, İstanbul'da olan bir grip virüsü. Virüsle ilgili bir rahatsızlıktır, başka bir rahatsızlık değil. Virüs vücuda hakim olmuş, onun tedavisi yapılıyor. Karaciğer, siroz ile bir alakası yok. Uyku hali devam ediyor ama tedavinin yöntemi buymuş. Berrak Tüzünataç dün buradaydı. İşler'i sadece ailesi görebiliyor. Organları reaksiyon gösteriyor. Gayet iyi bakılıyor, bugün daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Sevenleri de mutlu olsun."

Yönetmen Murat Şeker ise İşler'e uygulanan tedavinin ardından vücudunun iyi tepki gösterdiğini kaydederek, "Tedaviye vücudunun verdiği tepki pozitif yönde, o yüzden bekliyoruz. Ben kendisini göremedim. Doktorların verdiği son bilgi budur. Herkesten rica ediyorum, dualarını esirgemesin. Annesi, babası, herkes burada. Başka bir hastaneye sevki konusunda bir bilgi yok."