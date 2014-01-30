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Nejat İşler ailesiyle konuştu, solunum cihazı desteğine ihtiyacı yok

Oyuncu Nejat İşler'in solunum cihazı kullanmasına gerek kalmadığı ve ailesiyle kısa konuşmalar yaptığı belirtildi

30 Ocak 2014 14:31

Oyuncu Nejat İşler’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Nejat İşler’in ‘’solunum cihazına kullanmasına gerek kalmadığı ve ailesiyle, yorucu olmayan kısa konuşmalar yapabileceği’’ belirtildi.

Nejat İşler’in tedavisinin bir süre daha yoğun bakımda süreceği belirtilen, Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun sözlerinin yer aldığı açıklama şu şekilde:

“Sanatçı Nejat İşler'in yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir. Yapılan sağlık değerlendirmesi sonrasında hastamızın solunum cihazından ayrılarak, solunum desteğinin maske ile sürdürülmesine karar verilmiştir. Hastamız, solunum cihazına bağlı olmadığı için ailesiyle, yorucu olmayan kısa konuşmalar yapabilmektedir. Ayrıca çoklu organ yetmezliği sorunu şu aşamada ortadan kalkmıştır. Ancak solunum cihazı desteği olmadan yürütülen tedavisi, bir süre daha yoğun bakım servisinde sürdürülecektir. Yoğun bakım servisindeki uygulamaya dair daha önceki açıklamalarımızda da dile getirdiğimiz konuyu bir kez daha belirtmek isteriz; tedavinin hassasiyeti nedeniyle hastamızın tedavi sürecinde, yoğun bakım servisine anne-babası ve kardeşi dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Yoğun bakım servisi kuralları gereği uygulanan ziyaretçi kısıtlaması konusunda yakınlarının ve sevenlerinin anlayışını rica ediyoruz"

İşler, tedavi gördüğü Bodrum'daki hastaneden 22 Ocak çarşamba günü İstanbul'daki Acıbadem Maslak Hastanesi'ne nakledilmişti.  

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