T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nejat İşler'in doktorundan iyi haber: İletişim kurabiliyor

Sanatçı Nejat İşler'in sağlık durumuyla ilgili başhekim Prof. Çağlar Çuhadaroğlu, sanatçının sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini açıkladı

27 Ocak 2014 17:25

Oyuncu Nejat İşler'in doktorlarından Prof. Çağlar Çuhadaroğlu, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Çuhadaroğlu, İşler'in ziyaretçileri ile göz ve mimikleri ile iletişim kurabildiğini aktardı.

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, 22 Ocak'tan bu yana Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Nejat İşler'in sağlık durumuyla ilgili başhekim Prof. Çağlar Çuhadaroğlu tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:    

''Sanatçı Nejat İşler'in yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir. İşler'in kan değerleri verilerine göre, enfeksiyonunun daha iyi düzeyde seyrettiğini belirtmek isterim. Organ fonksiyonlarının ise tam olarak düzelmese de daha iyiye gittiği gözlemlenmektedir.

Dünden bu yana kendisini takip eden sağlık personeli ve ziyaret eden birinci derecedeki aile yakınları ile göz ve mimik hareketleriyle iletişim kurabilmektedir. Ancak solunum desteğinin sürmesi nedeniyle bu aşamada konuşamamaktadır.

Sayın İşler'in sağlık durumu, olumlu değişimlere rağmen, yoğun bakım sürecinde olması nedeniyle ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakım servisindeki uygulamaya dair daha önceki açıklamalarımızda da dile getirdiğimiz konuyu bir kez daha belirtmek isteriz; Tedavinin hassasiyeti nedeniyle hastamızın tedavi sürecinde, yoğun bakım servisine anne-babası ve kardeşi dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Yoğun bakım servisi kuralları gereği uygulanan ziyaretçi kısıtlaması konusunda yakınlarının ve sevenlerinin anlayışını rica ediyoruz.''

ETİKETLER

nejat işleryoğun bakımdoktorhaberyazılı açıklamaÇağlar Çuhadaroğlu

İlgili Haberler

Ünlülerden Nejat İşler mesajları: Gülümse hadi gülümse bulutlar gitsin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğum bakıma alınan Nejat İşler için, başta hayranları ve birçok ünlü isimden sosyal paylaşım sitelerinde geçmiş olsun mesajı yağdı

Nejat İşler'in hastalığında korkutan gerçek!

Nejat İşler'in yakalandığı hastalık sepsis (kan zehirlenmesi) her yıl yaklaşık 30 milyon kişiyi yakalıyor

Nejat İşler İstanbul'a sevk edildi

Daha önce sağlık durumunun kritik olması nedeniyle tedavisine Bodrum'daki hastenede devam edilen Nejat İşler için bu sabah İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi

Gürsel Tekin'den Nejat İşler müjdesi

Nejat İşler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ünlü oyuncunun önümüzdeki günlerde yoğun bakımdan çıkabileceğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24