Nejat İşler'in doktorundan iyi haber: İletişim kurabiliyor

Oyuncu Nejat İşler'in doktorlarından Prof. Çağlar Çuhadaroğlu, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Çuhadaroğlu, İşler'in ziyaretçileri ile göz ve mimikleri ile iletişim kurabildiğini aktardı.

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, 22 Ocak'tan bu yana Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Nejat İşler'in sağlık durumuyla ilgili başhekim Prof. Çağlar Çuhadaroğlu tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

''Sanatçı Nejat İşler'in yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir. İşler'in kan değerleri verilerine göre, enfeksiyonunun daha iyi düzeyde seyrettiğini belirtmek isterim. Organ fonksiyonlarının ise tam olarak düzelmese de daha iyiye gittiği gözlemlenmektedir.

Dünden bu yana kendisini takip eden sağlık personeli ve ziyaret eden birinci derecedeki aile yakınları ile göz ve mimik hareketleriyle iletişim kurabilmektedir. Ancak solunum desteğinin sürmesi nedeniyle bu aşamada konuşamamaktadır.

Sayın İşler'in sağlık durumu, olumlu değişimlere rağmen, yoğun bakım sürecinde olması nedeniyle ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakım servisindeki uygulamaya dair daha önceki açıklamalarımızda da dile getirdiğimiz konuyu bir kez daha belirtmek isteriz; Tedavinin hassasiyeti nedeniyle hastamızın tedavi sürecinde, yoğun bakım servisine anne-babası ve kardeşi dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Yoğun bakım servisi kuralları gereği uygulanan ziyaretçi kısıtlaması konusunda yakınlarının ve sevenlerinin anlayışını rica ediyoruz.''