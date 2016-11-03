Nebil Özgentürk Türkiye'ye döndü

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yönetici kadrosuna yönelik olarak pazartesi günü gerçekleşen operasyon kapsamında gözaltına alınacağı öne sürülen Nebil Özgentürk, belgesel çekimi için gittiği Almanya'dan Türkiye'ye döndü.

Nebil Özgentürk, 27 Ekim’den beri, aylardır üzerinde çalıştığı Almanya belgeselinin çekimi için Münih’teydi. Nazım Hikmet ve Kültür Vakfı’nın Köln’de düzenlediği, Tarık Akan anma gecesinde de sunuculuk yaptı. İnternet siteleri ve gazete haberlerinde, Özgentürk’ün de Cumhuriyet’e yönelik operasyonda gözaltına alınacağı ileri sürülmüştü. Özgentürk, gece saat 00.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi. Özgentürk, sabah olur olmaz da Şişli’deki Cumhuriyet bşnasına giderek dayanışma duygularını iletti.



‘Dostların arasında...’



Özgentürk, Twitter hesabından şöyle yazdı: “Hem belgesel çekimleri, hem de Tarık Akan anma toplantısı için bir haftadır Almanya’daydım. Hakkımda ‘gözaltı kararı’ haberlerini Almanya’dayken okudum. Seyahatimin normal akışında dün geceyarısı İstanbul’a giriş yaptım. Şimdi Cumhuriyet’teyim.. Dostlarla omuz omuza... ” diye yazdı.

Nail İnal ifade verdi



Cumhuriyet Vakfı eski Yönetim Kurulu üyesi Nail İnal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, gazetemiz hakkında yürüttüğü soruşturmada ifade verdi. Avukatı Abbas Yalçın’la, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden İnal, bilgisine başvurulduktan sonra emniyetten ayrıldı.



Gözaltı sürüyor

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Hikmet Çetinkaya, Hakan Kara, Musa Kart, Bülent Utku, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve yazar Aydın Engin, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, muhabese müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener, “PKK/KCK ve FETÖ/PYD terör örgütleri adına suç işledikleri” iddiasıyla, 31 Ekim’den bu yana gözaltında. Haklarında 5 günlük avukat yasağı getirilen gazeteciler, 31 Ekim Pazartesi günü sabah saat 06.30 sıralarında evlerine düzenlenen baskınla gözaltına almıştı.

Cumhuriyet avukatları Fikret İlkiz, Tora Pekin, Bahri Belen ve Abbas Yalçın 1 Kasım'da hem gözaltı kararına hem de 5 günlük avukat yasağına itiraz etti. Avukat yasağı itirazının reddedildiği haber ajansları tarafından duyuruldu. Ancak, karar şu saat itibariyle avukatlarımıza tebliğ edilmedi. Gözaltı kararına yapılan itiraz da henüz sonuçlanmadı. Avukatlarımız itiraz dilekçesinde, “Ortaya koyduğumuz açık hukuka aykırılık ve hukuki zorunluluklar karşısında, hâkimliğinizin özenli/özensiz tutumu, bugün, İstanbul’da hukukun yürürlükte olup olmadığını belirleyecektir” demişti.



