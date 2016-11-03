Erdoğan'dan Cumhuriyet'e: Terör örgütlerini destekleyen gazete

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'FETÖ' ve PKK'ya destek verdiği iddiasıyla Cumhuriyet gazetesine yönelik düzenlenen operasyon hakkında "Endişeyle izliyoruz" ifadesini kullanan Alman siyasilere sert çıktı. Cumhuriyet'e yönelik operasyondan sonra ilk kez kez gazeteyle ilgili konuşan Erdoğan, "Alman bakan, terör örgütlerini destekleyen gazetelere operasyonları kaygıyla izliyormuş. Şimdi biz de Almanya'nın bu yaklaşımını ve ürünü olan uygulamalarını kaygıyla ve dehşetle izliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın Almanya'ya sert çıkıştığı konuşması şöyle:

Beştepe'deki Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ve Cumhuriyet gazetesiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Değerli kardeşlerim bu konuyu açmak istemezdim ama ülkeme ve milletime haksızlık yapıldığında hele hele saldırıldığında susmayı kendime yakıştıramıyorum. Türkiye yakın zamanda verdiği bir notayla uzun süredir Almanya'da bulundukları bilinen, arama kararı verilen FETÖ üyesi savcıların yakalanarak ülkemize iadesini talep etmiştir. Almanya Adalet Bakanı medyaya verdiği demeçte kesinlikle iade edilmeyeceklerini söylemiştir. Bakana göre Türkiye ile Almanya arasındaki adli yardımlaşma sadece ağır suçları kapsıyormuş, siyasi gerekçeler bunun dışında kalıyormuş. Alman bakan, terör örgütlerini destekleyen gazetelere operasyonları kaygıyla izliyorlarmış.

"Şimdi biz de Almanya'nın bu yaklaşımını ve ürünü olan uygularını kaygıyla ve dehşetle izliyoruz. Ey Almanya, sayın Merkel'e bin dosya verdim, 4 bin dosya. Daha sonra İstanbul'daki son görüşmemizde Sayın Şansölye ben size 4 bin dosya vermiştim dedim. O dosyaların sayısı 4 bin 500 oldu dedi. Demokratik bir ülkenin AB'nin önde gelen ülkesinin terör örgütü olarak kabul ettiği bu örgütün mensuplarını korumasını ben anlamakta zorlanıyorum dedi. Şimdi kalkmışlar endişeleniyoruz diyor. Almanya, biz sizin bu duruşunuzdan endişeleniyorsunuz, siz teröre çanak tutuyorsunuz çanak. Ve bu terör belası ey Almanya bumerang gibi sizi de vuracaktır. Türkiye olarak sizden beklentimiz yok ama siz teröre yataklık yapmaktan dolayı tarih boyunca anılacaksınız. Almanya'nın şimdi de ısrarla FETÖ'nün arka bahçesi haline dönüşmesinden endişe ediyoruz. Terör örgütleri akrep gibidir.

"Teröristlere kucak açan Almanya'nın akıbetini hayırlı görmüyorum Şu anda teröristlerin barındığı önemli ülkelerden biri haline gelmiştir Almanya. Halbuki bu ülkede Türklere yönelik çok sayıda ırkçı saldırı yapılıyor. Almanya bu ırkçı saldırıları önlemek yerine teröristlere sahip çıkması kabul edilebilir bu durum değil. Almanya FETÖ'nün terör örgütü olduğu konusunda şüphe duyuyorsa Meclisimizi ziyaret etsinler. Öyle kalkıp da esip gürlemek, bunu bu ülke yutmuyor, gereği neyse onu yapacağız. Bizim iç hukukumuz kimseyi ilgilendirmez. Sonra da ellerini başlarının arasına alıp Alman parlamentosunun bombalandığını bir hayal etsinler, acaba ne yaparlardı. Eğer buna rağmen FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmezlerse anlarız ki niyetleri başkadır. Bizim dilleri olup da konuşmayanlara söyleyecek sözümüz yok..."