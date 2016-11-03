Adalet Bakanı: O savcıya Cumhuriyet soruşturmasının verilmesi talihsizlik; keşke bu görevlendirme yapılmasaydı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerine yönelik yapılan operasyonu yapan savcı için açıklamada bulundu.Bozdağ,"Bu savcıya dosyanını verilmesi tahilsizliktir. Keşke böyle görevlendirme olmasaydı" dedi.

Bozdağ, "O savcının verilmesini talihsizlik olarak görüyorum. Keşke böyle bir görevlendirilme yapılmamış olsaydı. Başka birisi pekala yapabilirdi. Bizim savcıları değiştirme görevimiz yok. O başsavcılığın görevi. Kötü niyetin olmadığını çok net ifade ediyorum. Sayın başsavcımız, haberi yapan muhabire soruşturma olmadığını söylüyor. Deliller, savcıdan oluşmuyor; başka deliller nedeniyle soruşturma devam ediyor” dedi.

Bozdağ'ın konuşmasının tamamı şöyle:

Ne olmuştu?

Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK adına suç işledikleri" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam'ın, "Selam Tevhid soruşturmasında kumpas" iddiasına yönelik davada 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıkmıştı. İnam, tutuksuz yargılanırken, tamamı savcı ve hâkimlerden oluşan 54 kişilik listede yer alan birçok isim tutuklu.

"Barış Pehlivan'a dava açılmış soruşturma yok"

Bozdağ, Savcı İnam'ın 'FETÖ'den yargılandığını ortaya Barış Pehlivan için açılmış herhangi bir soruşturma bulunmadığını bildirdi.

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni: Bakan Bekir Bozdağ ya kandırılıyor ya da yalan söylüyor!

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında, “Cumhuriyet’e FETÖ operasyonu yapan savcı, FETÖ üyeliğinden yargılanıyor” başlıklı haberinden dolayı soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti.