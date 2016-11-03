Oda TV Genel Yayın Yönetmeni: Bakan Bekir Bozdağ ya kandırılıyor ya da yalan söylüyor!

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kendisi hakkında soruşturma açılmadığını söylemesine tepki gösterdi ve “Bakan Bekir Bozdağ ya kandırılıyor ya da yalan söylüyor” dedi.

Barış Pehlivan, Cumhuriyet operasyonunu yapan Savcı Murat İnam’ın “Selam Tevhid soruşturmasında kumpas" iddiasına yönelik davada 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılandığını ortaya çıkarmıştı. Pehlivan'ın, daha sonra bu haber için İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe’ye ifade vereceği öne sürülmüş, Bozdağ da kendisi hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmediğini ifade etmişti.

Barış Pehlivan, Bozdağ’ın iddiaları yalanlamasından sonra Oda TV’de kaleme aldığı yazıda “Adımın ve ilgili haberimin yer aldığı 2016 / 131028 no’lu soruşturmanın içine bundan sonra ne konulacak?” diye sordu.

Pehlivan’ın Oda TV’de “Beni arayan polisle neler konuştum” başlıklı yazısı şöyle:

Bugün saat 11.04’te telefonum çaldı.

Arayan, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki bir polis memuruydu.

Daha önce de Odatv’ye dava tebligatlarını getiren biriydi.

Aramızdaki diyalog özetle şöyle geçti:

- Barış Bey ben Vatan Emniyet’ten XX. Sizin hakkınızda bir soruşturma var, ne zaman ifadeye gelebilirsiniz?

Hangi haberden dolayı açılmış?

- “Cumhuriyet’e FETÖ operasyonu yapan savcı, FETÖ üyeliğinden yargılanıyor” şeklindeki haberinizden dolayı.

- Suçlama nedir?

- Terörle mücadelede görev yapan isimleri terör örgütlerine hedef göstermek.

- Soruşturmayı başlatan savcı kim?

- Umut Tepe.

- Peki, soruşturma numarası nedir?

- 2016 / 131028. Ne zaman gelirsiniz ifadeye?

- Pazartesi ya da Salı.

“SEHVEN BİR İŞLEM YAPILDI” DEDİLER

Savcılığın istemiyle yapılan bu bilgilendirme sonrası avukatım Tugay Topbaş’ı aradım ve bilgilendirdim.

Sonra da Odatv’de haberleştirdik…

Gerçeklere dayalı, alenileşmiş kanıtlarla yazılan haberi yapan bir gazeteciye açılan soruşturma, haliyle çok büyük tepki gördü.

Ve…

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Meclis’te “Haberi yapan gazeteciyle ilgili herhangi bir soruşturma ya da ifadeye çağırma olmadığını” iddia etti.

Canlı yayında bu sözü duyar duymaz, beni öğleden önce arayan polis memurunun telefonuna geri döndüm. Önce açmadı telefonu, sonra kendisi bana geri döndü.

Ve kendisinin “savcılıktan arandığını” ve savcılığın “sehven bir işlem yapıldı, tebligatı geri getir” dediğini aktardı.

“İfadeye gitmenize gerek yok” diye de ekledi.

Sözün özü…

Bakan Bekir Bozdağ ya kandırılıyor ya da yalan söylüyor.

Belli ki, hakkımda açılan terör soruşturması tepkiler sonucunda geri çekildi.

Soru şu ki: Adımın ve ilgili haberimin yer aldığı 2016 / 131028 no’lu soruşturmanın içine bundan sonra ne konulacak?