Bakan: 'Cumhuriyet soruşturmasını yapan savcı FETÖ sanığı' haberini yapan muhabir ifadeye çağrılmadı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında, “Cumhuriyet’e FETÖ operasyonu yapan savcı, FETÖ üyeliğinden yargılanıyor” başlıklı haberinden dolayı soruşturma başlatıldığı iddiası yalanlandı. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bilgi notunu aktararak "Haberi yapan muhabir ifadeye çağrılmadı, hakkında bir soruşturma yok" dedi.

Barış Pehlivan'dan Bozdağ'a cevap

Pehlivan’a yapılan suçlamanın haberiyle "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" olduğu iddia edilmşti. Barış Pehlivan'ın 2016/131028 no'lu söz konusu soruşturmaya dair İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe’ye ifade vereceği öne sürülmüştü.

Bakan Bekir Bozdağ, bu iddiaları TBMM'de yalanladı. Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bilgi notunu aktararak "Haberi yapan muhabir ifadeye çağrılmadı, hakkında bir soruşturma yok" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK adına suç işledikleri" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, "Selam Tevhid soruşturmasında kumpas" iddiasına yönelik davada 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılanıyor. İnam, tutuksuz yargılanırken, tamamı savcı ve hâkimlerden oluşan 54 kişilik listede yer alan birçok isim tutuklu.

Tutuklular arasında 'şike savcısı' olarak bilinen Mehmet Berk, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran, 15 Temmuz sonrası itirafçı olan savcı Sadrettin Sarıkaya gibi isimler bulunuyor. Davada, yurt dışında bulunan 17 Aralık savcısı Celal Kara ile 25 Aralık soruşturmasını başlatan Muammer Akkaş da haklarında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 3 bin 153 sayfalık iddianamede, birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu, 997 müşteki var.

Sanık olan tüm savcı ve hâkimlerin bir kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca bir kez müebbet ve ek olarak 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülen bu davanın ilk duruşması 4 Ekim’de gerçekleşti ve 22 Kasım’a ertelendi. Davanın 28 numaralı sanığı, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten Savcı Murat İnam. Cumhuriyet yöneticilerini ve yazarlarını “FETÖ adına suç işlemekten” gözaltına aldıran savcı, FETÖ’ye üye olmaktan hâlâ yargılanıyor.

Davanın sanıklarına yönelik yöneltilen suçlamalar şöyle:

1) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü),

2) Siyasi ve Askeri Casusluk,

3) Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama ve Bu Suça Teşebbüs Etmek,

4) Cebir Ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya Veya Görevlerini Yapmasını Kısmen Yada Tamamen Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek,

5) Suç Uydurma,

6) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek,

7) Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Verilerin Kaydedilmesi,

8) Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme

9) Görevi Köteye Kullanmak

10) Resmi Belgede Sahtecilik…

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen 54 savcı ve hâkimin tam listesi şöyle:

Cihan Kansız (17 Aralık soruşturması ve Selam Tevhid dinleme savcısı),

Hakan Karaali,

Mehmet Berk (Şike savcısı),

Salim Duran,

İsmail Tandoğan,

Adnan Çimen (KCK ve Selam Tevhid savcısı),

Adem Özcan (Selam Tevhid dinleme savcısı),

İsmail Işık,

Celal Kara,

Hüseyin Ayar (Balyoz savcısı),

Ümit Zafer Çolak,

Muammer Akkaş (25 Aralık soruşturma ve Selam Tevhid dinleme savcısı),

Ramazan Saban,

Sadrettin Sarıkaya (Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı),

Hikmet Usta (Hrant Dink savcısı),

Ayhan Bedirhan,

Durmuş Yiğit,

Mehmet Ali Uysal,

Davut Bedir (Balyoz hâkimi),

Gökmen Demircan (Balyoz hakimi),

Rüstem Eryılmaz (Hrant Dink mahkeme başkanı),

Mehmet Karababa (Poyrazköy hakimi),

Mehmet Erdoğan (Poyrazköy hakimi),

Hadi Çağdır,

Murat Üründü (Balyoz hakimi),

Mehmet Ekinci (Şike hakimi),

Nurullah Çınar,

Birol Bilen,

Fatih Mehmet Uslu (Ergenekon hakimi),

Mehmet Hamzaçebi,

Kazım Kahyaoğlu (KCK mahkeme başkanı),

Hikmet Şen (Şike hakimi),

Muzaffer İren,

Seyfettin Mermerci (Şike hakimi),

Abdullah Öztürk,

Mesut Özcan,

Eşref Aksu,

Sedat Sami Haşıloğlu (Ergenekon hakimi),

Dursun Ali Gündoğdu,

Osman Kaya,

Nalan Can (Balyoz davasında yeniden yargılanmayı reddeden heyetteki hakim),

Vedat Dalda,

Mustafa Boz,

Bülent Kınay,

Menekşe Uyar,

Süleyman Karaçöl (25 Aralık soruşturması kapsamında dinleme ve gözaltı kararı veren sulh ceza hakimi)

Mustafa Başer,

Metin Özçelik (Hidayet Karaca ve 63 polisin reddi hakim ve tahliye taleplerini değerlendiren ve tutuklu bulunan hakimler).

Abdullah Mirza Coşkun

Mehmet Ekinci

Murat İnam

Rasim Işıkaltın,

Yakup Hakan Günay,

Mustafa Çavuşoğlu.