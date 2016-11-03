haberSizsiniz, bugün Cumhuriyet'te

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kapatılan muhalif basın kuruluşlarının çalışanlarının girişimi olan #haberSizsiniz bu akşam Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara bürosunda olacak.

Periscope ve Facebook gibi sosyal medyadan alternatif medya ekibi tarafından yayınlanacak olan programda Banu Güven soracak, Çiğdem Toker ile Erdem Gül cevaplayacak.

Programı, bu akşam (3 Kasım) saat 20.00’de sosyal medyadan #haberSizsiniz etiketi altından izleyebilirsiniz.

#haberSizsiniz

Muhalif basın kuruluşlarının KHK’lar ile kapatılmasının ardından sosyal medya üzerinden yayın yapan girişim 30 Ekim’de kuruldu.

İlk yayını da, kuruluşunu açıkladığı Mülkiyeliler Birliği’nden yaptı. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayını sunan, kapatılan İMC TV çalışanlarından Ayşegül Doğan, kamera ve stüdyolarının ellerinden alındığını ancak tablet ve telefonlarının halen kendilerinde olduğunu söyledi.

“Hem seyircimiz olan hem de kendi haberini yapanlar var” diyen Doğan #haberSizsiniz ile sosyal medya üzerinden halkın haber alma hakkını savunmaya devam edecekleri ifade etti.