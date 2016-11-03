Cumhuriyet soruşturmasını yürüten savcının da yargılandığı 'FETÖ' davasının iddianamesinde neler var?

Yazar ve yöneticilerinin “FETÖ’cü” olmakla suçlandığı Cumhuriyet gazetesine yönelik susturma operasyonuyla ilgili soruşturmayı yürüten savcının 'FETÖ' davası sanığı çıkmasının ardından iddianamenin detayları da ortaya çıktı. Cumhuriyet'e yönelik soruşturmanın başındaki isim olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcısı Murat İnam, Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada yargılanan sanık 54 hâkim ve savcı arasında yer alıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 18 Mart 2016 tarihli iddianamede, İnam’ın da aralarında bulunduğu 54 şüpheli hâkim ve savcı, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak”la suçlanıyor. İnam ve diğer şüpheli hâkim ve savcılara aynı zamanda, “Darbeye teşebbüs, siyasi ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açıklama ve bu suça teşebbüs etmek, suç uydurma, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, hukuka aykırı olarak elde edilen verilerin kaydedilmesi, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, görevi kötüye kullanmak ve resmi belgede sahtecilik” suçlamaları da yöneltildi. 49’u için tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarılan 54 yargı mensubu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Yargıtay’da başladı

Oda TV’nin dün savcı İnam’la ilgili gündeme getirdiği iddianamenin ayrıntılarına Cumhuriyet ulaştı. 17/25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sonrasında cemaatin yargıdaki örgütlülüğüne ilişkin soruşturmalar başlatmıştı. Geriye dönük olarak incelemeye alınan bazı soruşturma ve davalar da tespit edilmişti. Usulsüzlük yapıldığı tespit edilen dosyalarla ilgili bu soruşturmalarda görev alan birçok yargı mensubuna da davalar açılmıştı. Bunlardan biri de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca takipsizlikle kapatılan Selam Tevhid soruşturmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davaydı. 54 hâkim ve savcının sanık olduğu iddianame darbe kalkışmasının hemen ertesinde 19 Temmuz 2016’da kabul edildi. Birinci sınıf hâkim ve savcı oldukları için sanıkların yargılamaları Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşması 4 Ekim’de gerçekleşti ve 22 Kasım’a ertelendi.

49’u görevden alındı

Selam Tevhid kumpas davası soruşturması açılmasının ardından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, 14 Temmuz 2015’te “usulsüz dinleme talep edip bu yönde karar aldıkları” iddiasıyla 54 hâkim ve savcıdan 49’u hakkında görevden uzaklaştırılma kararı vermişti. Ancak Murat İnam görevden uzaklaştırma kararı verilmeyen 5 kişiden biriydi.

FETÖ ile birlikte

Cumhuriyet'e yönelik soruşturmayı yürüten savcı Murat İnam’ın da sanığı olduğu davanın iddianamesinde, TEM Daire Başkanlığı’nın 30 Mayıs 2015 tarihli “Paralel Devlet Yapılanması kapsamında örgütlü bir şekilde hareket ediyorlar ve örgütle bağlantılı olduklarına dair iz ve emareler var” tespitinin yapıldığı rapora yer verildi. Murat İnam’ın, kumpas olduğu öne sürülen Selam Tevhid soruşturmasında, kolluktan gelen talep yazılarında haklı ve ikna edici bilgi ve belgeler sunulmadığı halde soyut delillere dayanarak soruşturmanın bazı şüphelileri hakkında fiziki takip yapılması talebinde bulunduğu belirtildi.

KPSS soruşturması

İddianamede, sanıklarla ilgili KOM Dairesi’nce hazırlanan 12 Kasım 2015 tarihli bir de rapor yer aldı. Raporda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan sanıkların irtibatlı oldukları kişilerin çalıştıkları işyeri bilgileri ve MASAK’ın hazırladığı bilgi notu ile Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen dijital verilere yer verildi. Bunların incelenmesi sonucunda Murat İnam’ın kardeşi D.Ö.’nün SGK verilerine göre 2 Ekim 2013 ile 31 Ocak 2014 tarihleri arasında çalıştığı “Özel Menba Eğitim” ve 11 Ağustos 2006 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında çalıştığı “Sema Faikiyet Eğitim” şirketlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen KPSS soruşturmasına konu edildiği belirtildi. D.Ö’nün 1 Eylül 2010 ile 18 Temmuz 2011 tarihleri arasında çalıştığı “Özel Taştan Eğitim Hizmetleri” isimli şirketin de yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya dahil edildiği aktarıldı.

Şüpheli kişilerle bağlantılar

İddianamede İnam’ın 'PDY ile irtibatlı' olduğu öne sürülen kişilere ilişkin tespitler de yer aldı. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra istifa ederek yurt müdürlüğü ve bölge imamlığı yaptığı ve cemaatin “Pasifik İmamı” olduğu öne sürülen H.K. ile ilişkili olan H.A. ile İnam arasında telefon trafiği olduğunun tespit edildiği belirtildi. Yapılan HTS incelemelerinde İnam’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde müdür yardımcılığını yapan K.Ö. ile 123 arama ve mesaj kaydı bulunduğu anlatıldı. K.Ö.’nün de PDY üyesi olduğu öne sürülen savcı ve hâkimleri tesiste ücretsiz olarak ağırlayan ve hükümet aleyhinde propaganda yaptığı, PDY yapılanmasına destek vererek örgüt adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen A.T. ile 14 kez arama ve mesaj kaydının bulundugu kaydedildi. K.Ö.’nün aynı zamanda Yarbay Ali Tatar’ın intiharıyla ismi gündeme gelen, dönemin özel yetkili savcısı ve Yargıtay Üyesi Süleyman Pehlivan ile de 58 arama ve mesaj kaydının olduğu belirtildi. İnam’ın U.T. ile de 7 arama ve mesaj kaydı bulunduğu belirtilen raporda, U.T.’nin, Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile 14, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın darbe girişiminin ardından gözaltına alınan damadının ağabeyi Ahmet Sait Kavurmacı ile de 34 arama ve mesaj kaydının bulunduğu belirtildi.

Uluslararası ilişkiler

İddianamede, şüphelilerin örgütsel bağlantısını gösterdiğine delil olarak sunulan yurtdışı telefon görüşmelerine de yer verildi. Buna göre ABD kaynaklı kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen bir telefon numarası ile İnam’ın 1 kez, İnam ile bağlantılı U.T.’nin 1 kez ve K.Ö.’nün de 13 kez görüşme yaptığı anlatıldı. İspanya kaynaklı kime ait olduğu araştırılan telefon numarası ile de İnam’ın 2, U.T.’nin 60 ve K.Ö.’nün de 62 kez görüşme yaptığı tespit edildi.

FETÖ bağlantıları

İnam’ın telefon görüşmelerine yönelik yapılan incelemede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürüttüğü soruşturmanın şüphelilerinden A.K. ile 1 kez irtibatının bulunduğuna da yer verildi. İnam’ın ayrıca S.K. ile 48, H.A. ile 5, M.B. ile 18 ve K.D. ile 1 kez telefon irtibatının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Anılan şüphelilerin tamamının Ankara’da yürütülen Bank Asya ve Koza/İpek grubu soruşturması şüphelileri ile irtibatlı oldukları da belirtildi.

‘Dava’ arkadaşları

İnam’ın tutuksuz yargılandığı davanın sanıklarından çoğu tutuklandı. “Şike savcısı” olarak bilinen Mehmet Berk, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran ve 15 Temmuz sonrası itirafçı olan Savcı Sadrettin Sarıkaya tutuklu. 17 Aralık savcısı Celal Kara ile 25 Aralık soruşturmasını başlatan Muammer Akkaş hakkında yakalama kararı var. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner’in hazırladığı 3 bin 153 sayfalık iddianamede, birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olduğu, 997 müşteki var.