Mizah dergilerinden Cumhuriyet'e destek

Gırgır, Uykusuz, Penguen ve Leman gibi mizah dergilerinden 'FETÖ' ve PKK suçlamasıyla 18 yöneticisi ve yazarı hakkında gözaltı kararı verilen Cumhuriyet gazetesine destek geldi. Mizaah dergileri kapaklarında Cumhuriyet gazetesiyle ilgili karikatürleri taşadılar

Leman 'Cumhuriyet ONURUMUZDUR #TESLİMOLMAYIZ' kapağıyla çıktı... Erdoğan'ın resmedildiği çizgide Cumhuriyet'e 'kayyum' tehlikesine dikkat çekildi.



Penguen, 'doğru haberi veren' gazeteciliği suç sayan kesimi kapak yaptı ve 'gazetecilik suç değildir' dedi.





Uykusuz da kapağında Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözlerine atıfla Erdoğan'ı 'Yarın Cumhuriyet'e operasyonu ilan edeceğiz' derken resmetti...





Gırgır ise kapağına; Gülen cemaati bağlantılı Bank Asya'dan kredi çektiğini belirten TBMM Darbe Komisyonu Başkanvekili AKP'li Selçuk Özdağ'ın "Eğer ben profesör olsaydım üniversitede, şimdi atılmış olacaktım" cümlesini taşıdı ve 'İyi ki AKP'liyiz lan! Düşünsenize olmadığımızı' 'sevinci'ne vurgu yaptı...



