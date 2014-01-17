Nazlı Ilıcak: Ömer Güney-MİT ilişkisi belgesinin gerçek olduğunu teyit ettim

Nazlı Ilıcak, Ömer Güney'in, ses kayıtlarının ardından ortaya çıkan, Paris'te 3 PKK'lı kadın Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan'ın öldürmesi için MİT tarafından tutulduğunu gösteren belgelerin gerçek olduğunu söyledi. CNN Türk'te Dört Bir Taraf programında konuşan Ilıcak, "Kare mühür belgenin gönderildiği ve sızdığı bakanlığı belli eden bir şifredir" dedi.

Ilıcak, şöyle konuştu:

'Gerçekten MİT belgesi'

"Benim çok komik bulduğum olay. Sözde yolsuzluk operasyonu ile barış sürecinin önü tıkanmak istemiş. MİT'in sızan belgesine gelmek istiyorum. Araştırdım. Bu gerçekten de MİT belgesi.

'Sızdığı bakanlık belli'

Bunun MİT Belgesi olduğunu gösteren, üzerinde kare kare damgalar var. Bunlar ne anlama geliyor dedim. Bunlar şifreymiş. Çeşitli bakanlıklara dağıtılırken, üzerine basılırmış, eğer sızarsa, hangi bakanlıktan sızdığı belli olsun diye.

İkincisi burada bizim elimizde imkan var bunu değerlendirecek. Bu kağıdın altında şube müdürünün ismi var. Bir de parafı var. Bu daire başkanına da sunulmuş. O paraf atmıyor. Altında şöyle bir yazı çıkıyor: "Sayın başkan yardımcısı tarafından talimata gerek olmadığı ifade edilmiş ve arz notu çıkarılmasından sarfı nazar edilmiştir.

Bu ne anlama geliyor diye sorduğumda, şimdi, bu arz notu bir kere işleme girmiş, hatırlatalım ne olduğunu bu arz notunda Sakine Cansız'ın öldürülmesi meselesi konuşuluyor. Çok ciddi bir mesele. MİT içinde bir grup bunu imzaya açmış veya açmamış ama burada bir paraf var... İsimler sözkonusu... Bir elyazısı var... Şu cümleler önemli: "PKK'ye yönelik, saldırı, suikast benzeri operatif imkan ve kabileyetler çevresinde..."

'BDP bunun üzerine gitmeli'

Burada çok önemli bir not var. MİT'in arz notu. Bunu bir bilgi olarak sunmak istiyorum. Burada savcılığın bir adli soruşturma açması lazım. BDP'nin bunun üzerinde çok durması lazım. Netice itibariyle bir yandan İmralı'da MİT bir takım görüşmelere öncülük ederken, bir yandan da kendi bünyesinde bir takım insanların öldürülmesi, gayreti var ise... Belgede şunu diyor çünkü, "Talimata gerek kalmadığı ifade edilmiş arz notu çıkarma..." Çünkü arz notu çıkınca tüm bu imzalar atılacak ve müsteşara kadar gidecek. Peki bu çalışma neden başlatıldı? Acaba bu mesele Müsteşar'a intikal etmeden, el altından biz bu uygulamayı yapalım tarzında bir eğilim mi mevcut.

'Başbakan araştırmalı'

Bu incelenmesi gereken, yolsuzluk soruşturması barış sürecini hedef alıyor denirken Başbakan'ın bu notu çok ciddi şekilde araştırması lazım. Öldüren kişinin, lejyoner denilen kişinin, Ömer Güney'in MİT elemanı olup olmadığı, bu notun ne anlama geldiği araştırlımalı."