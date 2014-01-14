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Ömer Güney’in amcası: Biz ses kaydını yeğenimin sesine benzetemedik

Paris suikastı zanlısı Ömer Güney'in amcası Zekai Güney, suikastla ilgili ses kaydındaki sesin Ömer Güney'e ait olduğunu düşünmediğini söyledi

14 Ocak 2014 19:31

Arzu Yıldız / Ankara

Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’in öldürüldüğü Paris katliamının zanlısı Ömer Güney’in iki MİT mensubu ile yaptığı cinayet planının anlatıldığı iddia edilen ses kaydına ilişkin Güney’in amcası Zekai Güney T24’e konuştu. Amca Güney, “Ses kaydının yeğenime ait olmadığını düşünüyorum. Ancak henüz bir şey söylemek için erken” dedi.

Paris katliamının zanlısı Güney’in Ankara’da yaşayan amcası Zekai Güney, dün ortaya çıkan ses kaydı hakkında şunları söyledi:

“Biz bu kaydı Ömer’in sesine benzetemedik. Ancak henüz bir şey söylemek için erken. Biz de bu kaydın nasıl konulduğunu, detaylarını araştırıyoruz. Ancak ses kaydının yeğenime ait olmadığını düşünüyorum. Fakat buna rağmen henüz bir şeyler söylemek için de çok erken. Araştırmalarımız neticelendikten sonra net bir şey söyleyebiliriz.”

Zekai Güney, Ömer Güney’in Fransa’da yaşayan ailesi ile görüşüp görüşmediklerine dair de “Henüz görüşmedik. Onlarla konuşmadık. Ancak biz de şaşkınız” dedi. 

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