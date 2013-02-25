Ömer Güney: Katliam yapanları biliyorum, elimde büyük deliller var

Paris'te PKK'lı üç kadını öldürmek suçundan tutuklu bulunan Ömer Güney’in, avukatına, "Vuran kişilerle ilgili elimde büyük deliller var, katliamı yapan kişiyi biliyorum" dediği iddia edildi.

Fransa’nın başkenti Paris'te, PKK'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’i öldürdüğü iddia edilen Ömer Güney halen tutuklu bulunuyor.

Kenan Butakın'ın Vatan'daki haberine göre, Ömer Güney’in amcası Ahmet Güney, yeğeninin Fransa adli makamlarının atadığı avukatına cinayeti işlemediğini, elinde ise vuran kişilerle ilgili büyük deliller olduğunu söylediğini aktardı:

“Biz Ömer’in suçlu olduğuna inanmıyoruz. Olaydan sonra çekilmiş bazı görüntüleri ortaya çıktı. Cinayetler işlendikten sonra binanın önünde olay sonrasını arkadaşıyla izlediği video bu. Kendi kaldığı evinden çıkarak olay yerine gidiyor. Orada bir arkadaşına ‘nasıl olur ben daha 2 saat önce buradaydım’ diyor. Ömer zaten olaydan 1 hafta sonra nasıl yardımcı olabilirim diye kendisi gidiyor polise. Bakıyorlar görüntülerdeki en son çıkan o ve hemen gözaltına alıyorlar. Kendisi suçu kabul etmiyor zaten. Vuran kişiler için de avukatına ‘Elimde büyük deliller var, katliamı yapan kişiyi biliyorum’ demiş. Ama bu konuda ne yapıldı bilmiyoruz.”



Ailesi restoranlarını satışa çıkardı



Ömer Güney’in iddiasına rağmen hala tutuklu bulunması ve faillerin yakalanmaması aileyi rahatsız ediyor. Aile, bu ifadelere rağmen Güney’in tutuklu bulunmasında ise suçu avukatta buluyor.

Fransa adli makamlarının atadığı avukatın, Ömer’i yeteri kadar savunmadığına inanan aile yeni avukat arıyışına girdi. Avukatlarla görüşmelerde 30-40 bin Euro ücret istenmesi üzerine , aile gerekli kaynağı bulmak için restoranlarını satılığa çıkardı. Baba İsmet Güney, internet yolu ile Saint Denis’te bulunan restaurantları ile ilgili bir satılık ilanı verdi.