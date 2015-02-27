T24 LogoT24 Logo
Çevre

Narmanlı Han'da yıkım başladı

Mimari projesini Sinan Genim'in çizdiği tarihi Narmanlı Han'da restorasyondan sonra cafe ve restaronlar bulunacak

22 Şubat 2016 14:17

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki tarihi binalarından olan Narmanlı Han bütün tepkilere uzmanların restorasyon projesine karşı çıkmasına rağmen bugün yıkılmaya başlandı.

Beyoğlu Kent Savunması, Narmanlı Han'ın yıkımına ilişkin fotoğraflar Twitter hesabından paylaştı.

ETİKETLER

narmanlı hanyıkımsinan genimakp
","articleSection":"Çevre","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-02-22T14:17:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/narmanli-handa-yikim-basladi,329141","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/narmanli-handa-yikim-basladi,329141"}]

İlgili Haberler

Narmanlı Han'ın yerine yedi dükkân iki lokanta yapılacak

İstiklal Caddesi'nde bulunan Narmanlı Han'ın yerinin küçük olması nedeniyle otel ya da AVM yapılmayacağı açıklandı

Beyoğlu'nun simgelerinden Narmanlı Han'a gece yarısı iş makineleri girdi

Beyoğlu Semt Dernekleri, hukuki süreç tamamlanmadan başlatılan çalışmalara karşı eyleme hazırlanıyor

Narmanlı Han'da inşaata kurban keserek başladılar!

''Müze denetimi dışında yapılacak kazılar arkeolojik katmanların yitirilmesine neden olabilir''

Narmanlı Han'da başlatılan restorasyon protesto edildi

''Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Aliye Berger geldiğinde hep buradaydım''

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24