Çevre
Narmanlı Han'da yıkım başladı
Mimari projesini Sinan Genim'in çizdiği tarihi Narmanlı Han'da restorasyondan sonra cafe ve restaronlar bulunacak
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki tarihi binalarından olan Narmanlı Han bütün tepkilere uzmanların restorasyon projesine karşı çıkmasına rağmen bugün yıkılmaya başlandı.
Beyoğlu Kent Savunması, Narmanlı Han'ın yıkımına ilişkin fotoğraflar Twitter hesabından paylaştı.
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