Narmanlı Han'da inşaata kurban keserek başladılar!

Beyoğlu'nun değerlerinden biri olan 185 yıllık Narmanlı Han'a önceki gece iş makinalarının girmesinin ardından bugün ağaçların kesildiği belirtildi. Restorasyon çalışmaları yapan firmanın tarihi mekan içerisinde kurban kestiği görüntülendi.

Tarihi Han'a geçen gece saatlerinde iş makinaları girmiş ve dün sabah saatlerinde kapısı paravanlarla çevrilmişti.

Kurban kesip dua ettiler!

İleri Haber'den Rıfat Doğan'ın haberine göre; tarihi mekan içerisinde bu sabah saatlerinde iş makinasının çalışmaya devam ettiği ve bazı ağaçların kesildiği belirtilirken, restorasyon yapan firma çalışanlarının kurban kestiği ve dua ettiği görüntülendi.

İnşa faaliyetleri durdurulmalı

Konuya ilişkin İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na dilekçe veren Beyoğlu Kent Savunması avukatı, inşai faaliyetlerin durdurulmasını talep etti.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Asmalımescit Mahallesi, 1 pafta, 310 ada, 1 parselde kayıtlı Narmanlı Han’da 19.01.2016 tarihi itibari ile kaygı verici inşaat çalışmaları başlamıştır.

Tarihi han içerisine devasa iş makinesi sokulmuş, han duvarları tahrip edilerek avluda bulunan ağaçlar kesilerek çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca han içerisinde iş makinesi ile kazı da başlamıştır. Bütün bu süreç han tamamen dışarıya kapatıldığı için ancak Sofyalı Sokak üzerinde bulunan ofisimizin penceresinden görülebildiği kadarıyla aktarılmıştır.

“Narmanlı Han” gibi bir kültür varlığına pervasızca zarar verenler ile ilgili gerekli denetimlerin yapılmasını ve yasal yollar kullanılarak inşai faaliyetin acilen durdurulmasını talep ederiz."

Kazı Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılmalı

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına aynı Kurul'a başvuran Yiğit Ozar da yapılacak her türlü kazının İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde olmasını gerektiğini belirterek dilekçesinde şunları belirtti:

"Narmanlı Han’da iş makineleri ile kazı yapıldığı bilgisi derneğimize ulaşmıştır. Bilindiği üzere bu bölge Galata Surlarının biraz dışında Bizans ve Ceneviz mezarlarının bulunduğu bir nekropol alanıdır. Nitekim, Narmanlı Han’ın yakınındaki Garibaldi Binası’nda İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde yapılan kazı çalışmalarında bölgenin farklı dönemlerine dair önemli arkeolojik bulgular belgelenmiş ve Bizans nekropolünden geriye kalan mezarlar açığa çıkarılmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri yıllıkları ve Müller Wiener’in İstanbul’un Tarihsel Topografyası incelendiğinde Şişhane sırtlarında, Rus Konsolosluğu’nun çevresinde ve Asmalımescit’te de önceki yıllarda arkeolojik bulgulara rastlanıldığı görülmektedir. Ayrıca, Beyoğlu’nun en eski yapılarından biri olan Narmanlı Han’da yapılacak kazılarda yapının zaman içerisinde kaybolmuş mimari detaylarına ve geçirdiği dönüşümlere dair kalıntılar bulunması da muhtemeldir. Sonuç olarak Narmanlı Han ve bölgedeki diğer yapıların içinde yapılacak her türlü kazının İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetimine girmesi gerekmektedir. Müze denetimi dışında yapılacak kazılar içeriği bilinmeyen arkeolojik katmanların belgelenemeden yitirilmesine neden olabilir.

Bu nedenle;

1) Narmanlı Han’da iş makineleri ile yapılan denetimsiz kazıların ivedilikle durdurulması ve kazı çalışmalarında müze denetiminin sağlanması,

2) Narmanlı Han hakkındaki kararları ve kararlara teşkil eden bilimsel raporların tarafımızla paylaşılması için

Bilgi ve gereğini arz ederiz."