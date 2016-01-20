Beyoğlu'nun simgelerinden Narmanlı Han'a gece yarısı iş makineleri girdi

Beyoğlu'nun en eski binası ve simgelerinden olan, 184 yıllık tarihi Narmanlı Han'ın alışveriş merkezi yapılması için çalışmalar başladı. Beyoğlu Semt Dernekleri, hukuki süreç tamamlanmadan başlatılan çalışmalara karşı eyleme hazırlanıyor.

İstanbul Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu'ndan Haziran ayında geçen projeye göre tarihi han'ın, kültürel değerinden arındırılarak alışveriş merkezine dönüştürülmesi gündemdeydi. Mimari yapının tescilli kültür eseri olduğunu ve restorasyon çalışmalarının hukuksuz olduğunu belirten Beyoğlu semt dernekleri kararı mahkemeye taşıdı.

Ancak yargı kararı beklenmeden han içinde çalışmalar başladı. İstiklal Caddesi'ne bakan girişin aliminyum panellerle kapatıldığı tarihi hana gece saatlerinde iş makinesi sokuldu.

Ulusal Kanal'dan Gökhan Çelik'in haberine göre, sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya başlayan ekipler, kameraları fark edince çalışmalarına bir süre ara verdi.

Haftalardır tarihi han önünde, rant odaklı dönüşüme karşı oturma eylemi yapan Beyoğlu Kent Savunması üyeleri, restorasyon projesine açılan dava sonuçlanmadan iş makinalarının hana girmesine karşı eylemlilik süreci başlatacaklarını duyurdu.

19'uncu yüzyılda Rus elçilik binası olarak inşaa edilen Narmanlı Han,1933'te Narmanlı Ailesi tarafından satın alındı. Bir süre kültür merkezi olarak kullanılan handa Türk edebiyatının önemli temsilcileri Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bedri Rahmi gibi isimler de ikamet etti.