Narmanlı Han'ın yerine yedi dükkân iki lokanta yapılacak

"Otel mi, AVM mi" olacak diye merak edilen İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Narmanlı Han'ın restorasyonunu yapacak mimar Sinan Genim, handa yedi dükkan, iki lokanta olacağını ifade etti.

bianet.org'tan Nilay Vardar'a konuşan mimar Sinan Genim projenin detaylarını anlattı.

57 milyon dolara satıldı

İstiklal Caddesi'nde 1831 yılında inşa edilen bina Beyoğlu'nun en güzel mekanlarından biri. Ahmet Tanpınar gibi sanatçıların da yaşadığı bina Narmanlı ailesi tarafından 57 milyon dolara Mehmet Erkul ve Tekin Esen’e satıldı.

Satışın ardından binanın ne olarak kullanılacağı merak konusuydu. Otel ya da AVM yapılacağı söylentileri çıkmıştı.

Projenin restorasyonunu yapacak mimar Sinan Genim, röleve/restitusyon projesinin koruma kurulunda onaylandığını restorasyon projesinin ise hazırlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Dükkân ve lokantalar olacak

Proje kapsamında handa yedi dükkân, iki lokanta olacağını, otel ya da AVM yapılmasının mekanın küçüklüğü nedeniyle mümkün olmadığını belirtti.

Genim, "Binanın tarihi dokusu korunacak mı, hangi işlevle kullanılacak, ek bina yapılacak mı, ağaçlar ne olacak?" gibi sorularımız ekseninde projenin detaylarıyla ilgili şunları aktardı:

"Olduğu gibi binayı restore edeceğiz, biraz modernleştireceğiz. Otel ya da AVM nasıl olsun, 1000 metrekarelik yer, mekân büyük değil. 7 dükkan 2 lokanta olacak. Kaliteli dükkanlara bakacağız. Galeri tarzı, sanat kurumları tarzı bir şey yapmak istiyoruz. Sanatsal ağırlıklı dükkânlar olacak. Ama tabii bunlar arz talep meselesi. Mesela İstiklal’de Pera Kitabevi bile kira artışı nedeniyle kapanmak zorunda kaldı.

Ağaçlar sökülür, mor salkımlar durur

"Ek bina, kat olmayacak, avlunun üstü kapatılmayacak. Dış duvarlar olduğu gibi muhafaza edilecek. Akasya ağaçları falan var ama onlar kurumuş zaten, bir tane de çam ağacı vardı o da yan yatmış. Tehlike arz ettikleri için ağaçlar sökülür herhalde. Mor salkımlar korunur. İçerisi tamamen yıkık durumda o yüzden içini takviye edip toparlayacağız. Yönetmelik kapsamında yangın merdiveni, sığınak yapacağız. Çağdaş yaşamı destekleyecek şekilde elektrik tesisatı, havalandırma olacak; orayı mangalla ısıtacak halimiz yok."

'Piyasa şartlarına uyacaksın'

Genim, kamuoyunun Narmanlı Han'la ilgili tedirginlikleri ve soylulaştırma eleştirilerini ise şöyle yanıtladı:

"25 sene önce Karaköy'deki Fransız geçidine kimse girmezdi, orayı restore ettik. Elektronik çarşısı olsun dedik kimse böyle bir dükkân açmak istemedi. Şimdi ise kafeleriyle başka bir yaşantı oluştu. Mutenalaşma nedir? Arz, talep dengesi. O kafeye gidip kahve, bira içiyorsan her şeyin bir fiyatı var. Taksim’de bazı kitapçılar kapandı mesela, niye? İşini yürüten orada çalışıyor. Şartlara göre kendini hareketlendirecek, piyasa şartlarına uyacaksın."

'Narmanlı Han esnafıyla korunmalı'

Beyoğlu Kent Savunması'ndan avukat Eren Can, esas olarak böyle tarihi bir mekanın kamulaştırlarak kamusal bir alan olarak kullanılması, içinde yaşayan ve çalışanların korunması gerektiğini belirterek, “Ancak devlet kamu malını bile özel şirkete devrederken bir alanı kamulaştırmasını beklemek hayal olur. Narmanlı Han tarihi bir bina olarak aslına uygun restore edilmeli ama ayrıca içindeki esnafıyla da korunmalı. Sonuç olarak bina restore edildikten sonra soylulaşacak, bu sınıfsal bir duruma tekabül ediyor. Biz restorasyon sürecinin takipçisiyiz" diye konuştu.

Can, henüz proje geçmemesine rağmen binaya iskele kurulduğu için belediyeye dilekçe verdi ve bunu İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne de iletti.

Handa şu anda sadece üç dükkan ve 46 yıllık kiracı Mithat Şahin var. Şahin'in de martta evini boşaltması isteniyor.