Fransa'da okuyan öğrenci, başlattığı kampanyayla Narmanlı Han'ı kaplayan reklamı kaldırttı

Özgür Duygu Durgun

İstiklal Caddesi'nin en önemli binalarından biri olan tarihi Narmanlı Han'ın cephesini kamuya kapatan ve caddenin tarihi dokusuyla hiçbir şekilde uyuşmayan IPhone reklamının kaldırılması yönünde change.org’da başlatılan kampanya sonuç verdi. Apple Türkiye, Narmanlı Han’ı boydan boya kapatan reklam panosunu bugün (8 Aralık) itibariyle kaldırdı.

Change.org’da geçen geçen Cumartesi (6 Aralık) günü başlatılan kampanya sadece birkaç saat içinde 500 kişiye ulaşınca Apple Türkiye reklam panosunu kaldırmayı kabul etti. Sosyal medyanın etk gücünün örneklerinden biri olarak şimdiden hafızlarda yer edinecek olan bu kampanyayı başlatan isim, Paris’te doktorasını yapmakta olan genç bir öğrenci.

Genç doktora öğrencisi, Beyoğlu Kent Dayanışması’nın 6 Aralık tarihinde sosyal medya üzerinden paylaştığı ve Narmanlı Han’ın devasa bir Apple reklamıyla kapatıldığı fotoğrafları görür görmez change.org’da kampanyayı açtığını anlatıyor.



Apple’ın İngiltere sorumlusu Tim Cook’tan şirketin Türkiye’de yöneticilerine kadar pek çok kişiye e-mail ve sosyal medya üzerinden ulaşarak reklamdan duyulan rahatsızlığı aktardıklarını belirten doktora öğrencisi bu çabaların karşılıksız kalmadığını; Apple yetkililerinin imza kampanyasının 500 kişiyi geçmesi üzerine Narmanlı Han’daki dev panoyu kaldırma sözü verdiklerini söylüyor.

8 Aralık (bugün) itibariyle Narmanlı Han’ın dış cephesindeki pano kaldırılmış durumda. Kampanyanın başlatılmasında öncülük yapan genç öğrenci, edinilen bu kazanımın kent hakkı savunuculuğunda bir örnek oluşturabileceğini belirtiyor. Reklam panosunun kaldırılmasından hemen sonra bir açıklama yayınlayan Beyoğlu Kent Savunması ise ‘’Reklam panosunun iskeleti de kaldırılsın ve yeni reklamlar alınmasın diye uyarımızı yapacağız. Narmanlı Han ranta kurban olmayacak, takipçisi olacağız!’’ diyor.

Aliye Berger, Tanpınar,

Bedri Rahmi’nin evi olmuştu

İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Beyoğlu'nda Tünel ile Taksim Meydanı arasında uzanan ve 19. yüzyılın sonlarından beri Türkiye'nin en ünlü caddelerinden biri olma vasfını koruyan İstiklal caddesi'nde yer alan Narmanlı Han 1831 yılında inşa edildi. 1880 yılına kadar Rusya Büyükelçiliği ve ardından 1914'e dek Rus hapishanesi olarak kullanıldı, daha sonra Narmanlı ailesinin mülkü oldu. Sonraki yıllarda stüdyo ve konut olarak kullanılan ve o yıllarda Narmanlı Yurdu olarak anılan binada Aliye Berger, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bedri Rahmi Eyüboğlu başta olmak üzere birçok yazar, sanatçı yaşadı ve çalıştı. Beş ressam tarafından kurulan D Grubu ilk sergisini 1933 yılında Narmanlı Yurdu'nun altındaki Mimoza şapkacısında açtı. Türkiye Ermeni basınının önemli yayın organlarından Jamanak'ın merkezi uzun süre burada bulundu.