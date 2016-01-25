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Narmanlı Han'da başlatılan restorasyon protesto edildi

''Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Aliye Berger geldiğinde hep buradaydım''

25 Ocak 2016 11:06

Beyoğlu Kent Savunması, Narmanlı Han'ın restorasyon projesine karşı çıktı. Dün han önünde bir araya gelen Beyoğlu Kent Savunması aktivistlleri, hanın restoran ve mağazaya dönüştürülmesini protesto etti. Han önüne yapılan açıklamanın ardından, mülk sahibi Erkul Kozmetik'e ait Golden Rose firmasının önüne giderek mağazanın ürünlerini boykot etme çağrısı yapıldı.

21 Ocak’ta başlayan restorasyon çalışmalarının ardından Beyoğlu Kent Savunması 24 Ocak’ta han önünde buluştu. Hanın restorasyon çalışması adı altında yıkıldığını, çalışmalarda zarar gördüğünü ve inşaat başlar başlamaz avluda bulunan iki ağacın kesildiğini belirten yaşam savunucuları, çalışmaların durdurulmasını istedi.

Eylemde söz alan Eski Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Narmanlı Han gibi tarihi bir yapı için yalnızca dış cephesini koruyan bir restorasyon projesinin yanlış olduğunu ifade etti.

 

'Ailem gibi sevmiştim...'

 

Han'ın 45 yıllık Bekçisi Miktat Şahin ise “Narmanlı Han'ı ailem gibi sevmiştim. Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Aliye Berger geldiğinde hep buradaydım. Narmanlı Han'ın eski halinde kalmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Eylemde Beyoğlu Kent Savunması taleplerini şöyle açıkladı:

Narmanlı Han’da başlayan inşaat çalışmaları durdurulsun

Narmanlı Han kamulaştırılsın

Narmanlı Han eskiden olduğu gibi sahaflara ve sanatçılara kiralanarak yeniden kullanıma açılsın.

Basın açıklamasının ardından hanı satın alan Mehmet Erkul’un sahibi olduğu ve İstiklal’de mağazası bulunan Golden Rose kozmetik firmasının önüne giden yaşam savunucuları mağazanın önünden Erkul’a seslendi: “Mehmet Erkul elini Narmanlı’dan çek!”

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