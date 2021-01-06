Nagehan Alçı: Davutoğlu’nun bizzat tanıdığı Prof. Dr. Bulu’ya dışlayıcı tavrını yadırgadım, en azından  akademik ve idari yönü ile ilgili olumlu bir yorum yapmalıydı

HaberTürk gazetesi yazarı Nagahen Alçı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atadığı Prof. Dr. Melih Bulu’yu Şehir Üniversitesi’nden tanıdığını belirterek, “Davutoğlu’nun bizzat tanıdığı Prof. Dr. Bulu’ya dışlayıcı tavrını yadırgadım, en azından akademik ve idari yönü ile ilgili olumlu bir yorum yapmalıydı” görüşünü savundu.

Alçı, “Bulu ardından Ahmet Davutoğlu’nun İstanbul Şehir Üniversitesi’ne geçmiş ve bu üniversitenin İktisadi ve İdari bilimler fakültesini kurmuş. 2016’ya kadar Şehir Üniversitesi geçmişi var. Sayın Davutoğlu’nun yakından tanıdığı ve en önemli fakültelerden birini kurmakla görevlendirdiği bir isim. Bilindiği gibi Davutoğlu da İstanbul Erkek ve Boğaziçilidir. Melih Bulu ile beraber çalışmasına rağmen Sayın Davutoğlu da Bulu’nun atanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Davutoğlu’nun AK Parti’yi hedef tahtasına oturtmasını anlarım ama bizzat tanıdığı Bulu’ya yönelen dışlayıcı tavrını yadırgadığımı söylemek isterim.” düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, “En azından Bulu’nun akademik ve idari yönü ile ilgili olumlu bir yorum yapmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü bizzat kendisi de Melih Bey’e görev vermişti." ifadesini kullandı.

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