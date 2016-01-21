Mustafa Koç, Beşiktaşlı babası Rahmi Koç'a rağmen nasıl Fenerbahçeli olduğunu anlatmıştı

Bugün hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, kardeşi Ali Koç gibi Fenerbahçe üyesiydi. Babaları Rahmi Koç'un Beşiktaş taraftarı olmasına rağmen Fenerbahçeli olmasının nedenini Mustafa Koç, 2008'de Hürriyet yazarı Vahap Munyar'a, "Beni evimizdeki garson Fenerbahçeli yaptı. Ali’ye ise ben’Oğlum başka seçeneğin yok, sen Fenerli olacaksın’ diye bastırdım. O sıralarda 5 yaşında olan Ali de Fener’i seçti" sözleriyle aktarmıştı.

Vahap Munyar'ın Hürriyet gazetesinin 27 Haziran 2008 tarihli nüshasında "Babamın şimdi bu kadar üzüleceğini bilsem Beşiktaşlı olurdum" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Sahnede Beyaz (Beyazıt Öztürk) var... Beyaz, sahneye önce Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ile Bilgi ve İletişim Grubu Başkanı Ali Koç’u çağırdı.



Mustafa Koç, babasının 50 yıllık çalışma hayatına ilişkin satırbaşlarını sıralarken, "Kapanma aşamasına bile gelen Otosan’ın Ford’la ulaştığı bugünkü başarıları Rahmi Koç’un eseridir" saptaması yaptı. Türkiye’de Diners’la ilk kredi kartı uygulamasının da Rahmi Koçsayesinde hayata geçtiğine dikkat çekti.



Ardından Beyaz, sorular sordu, Mustafa Koç ve Ali Koç’tan babalarıyla ilgili anekdotlar aldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nda da bulunan Ali Koç, konuyu Fener-Beşiktaş kapışmasına getirdi:

"Babam yaşlandıkça, daha doğrusu yaşı ilerledikçe, enerjisi artıyor, günü 36 saat gibi yaşıyor. İçindeki Beşiktaş sevgisi iyice su yüzüne çıkıyor. Fenerbahçe başarılı olunca, babamın üzüldüğünü görüyorum, ben de üzülüyorum. Beşiktaş başarılı olunca, babam seviniyor ama benim üzüldüğümü görünce, yine üzülüyor. Onun böyle etkileneceğini küçükken düşünebilsem, Beşiktaşlı olabilirdim."



Rahmi Koç, çeşitli sohbetleri sırasında Mustafa Koç ile Ali Koç’u evdeki garsonun gizli gizli Fenerbahçe taraftarı yaptığını, Ömer Koç’u ise son anda Beşiktaş saflarında bırakmayı başardığını anlatıyor.



Önceki akşam Mustafa Koç’a bu konuyu bir kez daha sordum: "Evet, beni evimizdeki garson Fenerbahçeli yaptı. Ali’ye ise ben’Oğlum başka seçeneğin yok, sen Fenerli olacaksın’ diye bastırdım. O sıralarda 5 yaşında olan Ali de Fener’i seçti."



Beyaz, Fener-Beşiktaş rekabetini, "Koç Ailesi’ndeki demokrasi"ye bağlayıp, bu konuyu kapattı, diğer ilginç anılara geçti...



Bu işi fazla uzatmayın, milleti sıkmayalım



RAHMİ Koç, çalışma hayatında 50’nci yılının kutlandığı gecede, anılardan kendisi için Beyaz ve ekibinin hazırladığı şarkıya kadar birçok sürprizle karşılaştı...



Otokoç Genel Müdürü Cenk Çimen’in de içinde yer aldığı ekibin hazırladığı şarkının sözleri şöyle: "Rüyalar babadan oğula, Katıldı hayat oyununa, Genç aklı hep uçarılıkta, Yarınlar yazılmış alnına, Mavilere tutkun bir engin, Gözleri böyle daha derin, Tüm zevkleri ve renkleriyle, Yüreği engin ruhu zengin, Yürüdü sarp yolları hep başarıyla, O şimdi yarım asırlık büyük imza, Kim başka şey besleyebilir ki, Bu görkemli soyadına, Sevgiden ve saygıdan başka."



Beyaz, şarkıyı dinlettikten sonra mikrofon uzattı, Rahmi Koç, birkaç kez yinelediği uyarısıyla töreni noktaladı: "Aman bu işi fazla uzatmayalım, milleti sıkmayalım."



Kaptanını Türk vatandaşı yapamadı Ali Koç ’Fener ve Koç farkı bu’ dedi



RAHMİ Koç’la ilgili kısa filmlerden birinde dünya turunda kaptanlığını yapan Joseph Katalan da konuştu... Rahmi Koç’un "Yosi"dediği kaptanın babası Kırklareli doğumlu ama kendisi İsrail vatandaşı...



Rahmi Koç, kaptanını dinledikten sonra şu ayrıntıyı aktardı: "Biz Yosi’yi Türk tebasına (vatandaş) geçirmek istedik. Başvurusunu yaptırdık. Yosi aşağı yukarı 23 yıldır bizimle. Tabii sıklıkla yurtdışına gidip geldiği için, tam oturma süresini dolduramamış, ’Daha beklemesi lazım’ dediler."



Rahmi Koç, bunu anlattıktan sonra sisteme eleştirisini de inceden inceye yaptı: "Bizim kaptan Yosi’yi Türk tebasına almadılar ama Fenerbahçeli Mehmet Aurelio 24 saatte Türk tebasına geçirildi. Bunu da anlayabilmiş değilim."



Rahmi Koç’a yanıt, oğlu Ali Koç’tan geldi: "İşte Koç’la Fenerbahçe farkı..."



Rahmi’ye yabancı şarap şişesinde çaktırmadan



Türk şarabı içirdim



RAHMİ Koç’un çalışma hayatındaki 50’nci yılının kutlandığı gecede yakın dostları ve yakın çevresindeki bazı isimlerden ilginç anıların aktarıldığı kısa filmler gösterildi.



Beyaz, bu filmler gösterilmeden önce sahneye Rahmi Koç’u davet etti:



Rahmi Bey, şarap sever misiniz?



- Pek sevmem...



Eyvah, eğer böyleyse, şimdi yapacağımız espri güme gitti desenize... Ama bana sizin şarap sevdiğinizi söylediler...



- Doğrudur, şarap severim...



Şarap seçiminiz nasıldır?



- Ben ucuz şarap severim...



Neden?



- Pahalı şarabı seçmek kolay... Listedeki en pahalısını seçmek, en iyi şarabı seçmek anlamına gelmez. Önemli olan, fiyatı uygunlar arasından iyisini seçebilmektir...



Derken, ekrana Azize Taylan’ın Rahmi Koç’la ilgili şarap anısı yansıdı: "Yıllar önce Rahmi bana, ’Evde Fransız şarabı bulundur’ dedi. Ben de babamın kilerde kalmış Alman şaraplarını bulup çıkardım. Rahmi bizim eve geldikçe, onlardan çıkarır, ikram ederdim. Sonunda o şaraplar tükendi. Ben de sakladığım şişelere Türk şarabı koyup, Rahmi’ye içirdim. Farkına vardı mı bilmiyorum. Bana hiçbir şey demedi."



Kısa filmi izleyen Rahmi Koç, "Alacağın olsun Azize" dedi...



Daha sonra Rahmi Koç’a sordum: "Azize Hanım’ın yaptığı şarap oyununun farkına varamadınız mı o zaman?"



Rahmi Koç güldü: "Anlamaz olur muyum... Üzülmesin diye sesimi çıkarmıyordum, çaktırmadan döküyordum..."



Bernar Nahum’un adı geçtikçe gözleri doldu



KOÇ Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı Ali Koç, babası Rahmi Koç’un Bernar Nahum’un yanında yetiştiğini hatırlatıp, ekledi:



"Geçen akşam gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle yemek yedik. Rahmetli Bernar Nahum’un adı iki kez geçti. İkisinde de babamın gözlerinin dolduğunu gördüm..."