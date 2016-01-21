Koç imparatorluğunun üçüncü kuşak patronu; Mustafa Koç'un hayatından kareler
21 Ocak 2016 13:11
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1960 yılında Ankara’da doğan Mustafa Koç, Koç Ailesi’nin 3. Kuşak üyesi ve Rahmi M. Koç‘un en büyük oğludur
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1960 yılında Ankara’da doğan Mustafa Koç, Koç Ailesi’nin 3. Kuşak üyesi ve Rahmi M. Koç‘un en büyük oğludur
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Koç Ailesi; Mustafa Koç (Solda) ve Ömer Koç (Sağda)
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Koç, iki kız çocuğu (Esra ve Aylin) babasıdır
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Koç, ABD’de George Washington Üniversitesi İşletme bölümünden 1984 yılında mezun olmuştur
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Mustafa Koç, 2003 yılından beri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı’dır
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2005 yılında İtalya Hükümeti’nin Cavaliere D’Industria nişanı ile ödüllendirilmiştir
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Mustafa Koç, Caroline Giraud ile evli
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