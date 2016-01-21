Mustafa Koç kaptanlığında Koç Holding'in değeri yüzde 800 arttı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden işadamı Mustafa Koç, 3. kuşakların Holding yönetiminde başarı sağlayamayacağı algısını alt üst ederek, 13 yıldır Holding`in direksiyonunda bulunduğu Koç Holding’in değerini yüzde 800 artırdı.

Geçirdiği kalp krizinin ardından bugün 11:30 civarında hayatını kaybeden işadamı Mustafa Koç, iş dünyasında da ezber bozdu. Milliyet’in haberine göre; 3. kuşakların Holding yönetiminde başarı sağlayamayacağı algısını alt üst eden Mustafa Koç, 4 Nisan 2003'te direksiyona geçtiği günden bugüne Holding'in değeri yüzde 800'ün üzerinde artarak 2.9 milyar liradan 27.6 milyar liraya ulaştı.

Koç'un liderliğindeki Holding'in aktif toplamı 2002'de 681 milyon liradan 2015 yıl sonu itibariyle 73.4 milyon liraya çıkarken, net kar da 36.3 milyon liradan 2.2 milyara ulaştı.

Holding'in çalışan sayısı da bu dönemde 2 kat arttı ve 50 bin 19'dan 94 bin 513'e çıktı. Koç'un başarıları sadece rakamlarla sınırlı değil. Koç'un kaptanlığındaki Holding dev anlaşmalara da imza attı.

TÜPRAŞ ve Yapı Kredi'yi bünyesine kattı

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ ve Türkiye'nin dev bankalarından Yapı Kredi, Mustafa Koç döneminde Holding bünyesine katıldı. Satın alındığı günden bugüne geçen süre içinde TÜPRAŞ'ın değeri yüzde 150'nin üzerinde, Yapı Kredi'nin değeri de yüzde 200'ün üzerinde arttı. Koç Holding, Türkiye ekonomisinin yüzde 9’unu, ihracatının yüzde 10’unu, devletin toplam vergi gelirlerinin yüzde 9,4’ünü teşkil ediyor.

Fortune 500’de tek Türk holding

Mustafa Koç'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndaki Koç Holding, Fortune 500 listesinde yer alan tek Türk holding olarak da büyük bir başarıya imza atmıştı. Koç Holding, listede 381. sırada bulunuyordu.