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TÜSİAD’dan Mustafa Koç için başsağlığı: Kendisini çok özleyeceğiz

"TÜSİAD'ın gelişimine uzun yıllar boyunca muazzam bir katlı vermiştir"

21 Ocak 2016 17:08

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un ölümüyle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama açıklamada “Koç Ailesi'ne, tüm Türkiye'ye, iş dünyasına ve Koç Holding çalışanlarına başsağlığı diliyoruz” denildi. 

 

TÜSİAD’dan yapılan açıklama şöyle: 

“Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç'un vefatı nedeniyle tüm TÜSİAD ailesi olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında olağanüstü büyük hizmetlerde bulunmuş, sivil toplumun gelişmesine ikame edilmez katkılar sağlamış değerli bir dostumuzu kaybettik. 

TÜSİAD 2005-2010 Dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve TÜSİAD Onursal Başkanı Sayın Mustafa V. Koç, iş hayatındaki vizyonu ve entelektüel birikimi ile Cumhuriyet döneminin önemli bir simgesi haline dönüşmüş Koç Grubu'nun yönetimini başarıyla sürdürmüş ve TÜSİAD'ın gelişimine tüm aile büyükleri gibi uzun yıllar boyunca muazzam bir katkı vermiştir. 

Bizlere ve tüm iş dünyasına örnek kişiliği ile yol göstermiş olan Sayın Mustafa V. Koç'un Türkiye ekonomisine kattığı büyük değeri, Türk özel sektörünün gelişimine verdiği desteği, evrensel demokratik değerlere bağlılığını, toplumsal gelişmeye katkı için sürdürdüğü çalışmaları her zaman şükran ve minnetle anacağız ve kendisini çok özleyeceğiz. 

Mustafa V. Koç'a Allah'tan rahmet, öncelikle Koç Ailesi'ne, tüm Türkiye'ye, iş dünyasına ve Koç Holding çalışanlarına başsağlığı diliyoruz."

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