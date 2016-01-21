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Güler Sabancı’dan Mustafa Koç açıklaması: Şok içindeyiz

"Çok sevgili bir dost, zeki ve dürüst bir insandı"

21 Ocak 2016 16:17

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Mustafa Koç'un ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Bugün şok içindeyiz, derin bir üzüntü içindeyiz" dedi.

CNN Türk’e bağlanan Sabancı’nın açıklamaları şöyle:

Hepimizin başı sağ olsun. Çok sevgili bir dosttu. Zeki bir insandı, dürüst insandı. Güvenilir bir dosttu.

Çok genç yaşta hayatını kaybetti. bugün şok içindeyiz, derin bir üzüntü içindeyiz. Mustafa Koç, Rahmi beyden sonra büyük çapta ileriye götürdü.

Hakikaten çok başarılı girişimlerde bulundu. Geldiği kültür, içinde bulunduğu aile ona toplamsal duyarlılığı vermişti. Öncü işler yaptı, mekanı cennet olsun diliyorum."

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