Güler Sabancı’dan Mustafa Koç açıklaması: Şok içindeyiz

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Mustafa Koç'un ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Bugün şok içindeyiz, derin bir üzüntü içindeyiz" dedi.

CNN Türk’e bağlanan Sabancı’nın açıklamaları şöyle:

Hepimizin başı sağ olsun. Çok sevgili bir dosttu. Zeki bir insandı, dürüst insandı. Güvenilir bir dosttu.

Çok genç yaşta hayatını kaybetti. bugün şok içindeyiz, derin bir üzüntü içindeyiz. Mustafa Koç, Rahmi beyden sonra büyük çapta ileriye götürdü.

Hakikaten çok başarılı girişimlerde bulundu. Geldiği kültür, içinde bulunduğu aile ona toplamsal duyarlılığı vermişti. Öncü işler yaptı, mekanı cennet olsun diliyorum."