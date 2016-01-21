Siyasilerden Mustafa Koç mesajları

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç Kanlıca'daki yalısında sabah sporu yaparken kalp krizi geçirdi. Beykoz Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, saat 10:10'da sıralarında helikopterle, Avrupa yakasında bulunan, ailesinin yönetimindeki Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Mustafa Koç'un 11:30 sıralarında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Siyasilerden Mustafa Koç için gönderilen mesajlar şöyle:



Cemil Çiçek

Hepimizin başı sağ olsun. Evvela kendisine Allah'tan rahmet, Koç Ailesi'ne baş sağlığı diliyorum. Koç camiası Türkiye'nin tanıtımında çok önemli rolü olan bir grup. Bu camia içerisinde de Mustafa Koç'un çok önemli yeri var. Kendisiyle birçok kez görüşme fırsatımız oldu. Olaylara hep pozitif bakan bir insandı. Allah ailesine sabırlar versin.

Faruk Çelik

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'a Allah'tan rahmet ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Abdullah Gül

Ülkemizin değerli işadamlarından Mustafa Koç’un ani vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Mustafa Koç’a Allah’tan rahmet, başta eşi ve çocukları olmak üzere Koç ailesine, Koç Holding çalışanlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum.

Metin Feyzioğlu

Mustafa Koç'u kaybettik. Maalesef...Çok üzgünüm. Sağlam, çalışkan, dürüst, özü sözü bir dosttu. Tüm aileye ve sevenlerine sabırlar diliyorum

Mansur Yavaş

Mustafa Koç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Şamil Tayyar

Allah rahmet etsin. Ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim. #MustafaKoç Kutsal topraklarda kaybettiğimiz Hasan Karakaya ağabeyin ardından ahlaksızlaşanlar gibi olmamak gerekir. Müslümana yakışmaz, farkımız olmalı

Aykut Erdoğdu

Mustafa Koç'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum...

CHP

Değerli iş adamı Mustafa Koç'a Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Hüseyin Aygün:

Mustafa Koç'a herkes üzülürken Ak-Trol denen güruh, ölümle cebelleştiği anda bile hakaretler etmiş, bu güruhun düzeyi çukurun da çukurudur..

Melih Gökçek:

Mustafa Koç'u kaybettik... Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum...

Atilla Sertel:

Koç gibi bir insanı, sanayici, mütevazı, üretken ve gençlere sahip çıkan Mustafa Koç'u da zamansız yitirdik. Acıyı paylaşıyorum.