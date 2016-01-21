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Mustafa Koç'un cenaze töreni pazar günü yapılacak

Koç'un cenazesi, pazar günü Teşvikiye Camii'nden kaldırıldıktan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedilecek

21 Ocak 2016 15:52

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un cenazesi 24 Ocak 2016 Pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nden kaldırılacak.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç sabah saatlerinde spor yaparken kalp krizi geçirdi. Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Amerikan Hastanesi'ne sevkedilen Koç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Koç Holding'ten yapılan açıklamaya göre cenazesi 24 Ocak 2016 Pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nden kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedilecek.

Taziyeler ise 22 Ocak 2016 Cuma günü itibariyle 7 gün boyunca Elmadağ Divan Oteli’nde saat 16.00 – 19.00 arası kabul edilecek.

Koç Holding'ten açıklama:

"Yönetim Kurulu Başkanımız merhum Mustafa V. Koç’un cenazesi 24 Ocak 2016 Pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nden kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedilecektir. Taziyeler, 22 Ocak 2016 Cuma günü itibariyle 7 gün boyunca Elmadağ Divan Oteli’nde saat 16.00 – 19.00 arası kabul edilecektir."

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