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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Mustafa Koç için başsağlığı mesajı

Ünlü iş adamı, sabah sporu yaparken geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti

21 Ocak 2016 15:17

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulüpleri, hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; "Mustafa V. Koç'u kaybettik" başlığıyla verilen mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

Fenerbahçe: 

"Eski asbaşkanlarımızdan Sayın Ali Koç’un ağabeyi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kulübümüzün 4894 numaralı kongre üyesi Sayın Mustafa V. Koç’un bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sayın Mustafa V. Koç’a Allah’tan rahmet, başta Koç Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."

Galatasaray: 

"Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Koç’un, geçirdiği kalp krizi sonucunda erken yaşta hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Ülkemizin başı sağ olsun."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF):

"Türkiye'de spora büyük destek sağlayan Sayın Mustafa Koç'un bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Koç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş:

"Türk iş dünyasının değerli ismi, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç'un sevgili oğlu, Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un ani vefatı kulübümüzü ve camiamızı derinden üzmüştür. İşadamı kimliğiyle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Mustafa Koç'a Allah'tan rahmet, Koç Ailesine, güzide sponsorumuz Koç Topluluğuna, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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