Mustafa Koç'un hayatını kaybettiği Amerikan Hastanesi ziyaretçi akınına uğradı

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş adamı Mustafa Koç'un kaldırıldığı Amerikan Hastanesi ziyaretçi akınına uğradı.

İşadamı Mustafa Koç'un hayatını kaybettiği Amerikan Hastanesi'ne iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin de Koç'un durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe eski yöneticisi Murat Özaydınlı, Koç ailesinin yakın aile dostları Sema Doğan ile kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Yılmaz Ulusoy, Murat Özaydınlı, Suzan Sabancı Dinçer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı hastaneye geldi.

Hastaneye gelen yakınları Koç'un vefat haberi ile büyük üzüntü yaşadı.