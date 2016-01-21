Mustafa Koç, dedesi Vehbi Koç'un yanına defnedilecek

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç Kanlıca'daki yalısında sabah sporu yaparken geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Beykoz Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, saat 10:10 sıralarında helikopterle Avrupa yakasında bulunan ve Koç ailesinin yönetimindeki Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Mustafa Koç'un 11:30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi. Mustafa Koç'un cenazesi 24 Ocak 2016 Pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’nda dedesi Vehbi Koç'un yanına defnedilecek.

"Sabah sporunda fenalaşarak yere düştü"

İlk müdahalenin gerçekleştirildiği Beykoz Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Mustafa Koç'un hayatını kaybettiği iddiaları doğrulanmadı, ancak hayati tehlikenin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah sporu esnasında fenalaşıp düşmesi üzerine spor hocası ve korumasının yardımıyla ilk müdahale yapılmıştır. Saat 08:10 hastanemizin acil bölümüne alındı" denmişti.

Mustafa Koç, Kanlıca'daki yalısının yakınındaki Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Nişantaşı'ndaki Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne nakledilmişti.

Amerikan Hastanesi'nden açıklama

Mustafa Koç, Amerikan Hastanesi'nde yapılan hayata döndürme çabalarına rağmen kurtarılamadı. Amerikan Hastanesi Başhekimi, saat 12:00 sıralarında Koç'un vefatına ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Mustafa Koç’u hem Beykoz Devlet Hastanesi'nde, hem de Amerika Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kaybettik, hepimizin başı sağolsun.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Beykoz devlet hastanesine getirildi. 4 saat müdahale edildi, sabah 07.00 sıralarında oldu.Yaklaşık yarım saat önce kaybettik."

By-pass ameliyatı olmuştu

Mustafa Koç 2002’de ABD’de sağlık kontrolünden geçtiğinde kalbine giden 3 damarının tıkalı olduğu saptanmış ve by-pass ameliyatı olmuştu.

Mide küçültme ameliyatı

Aşırı kilolarından şikâyetçi olan Mustafa Koç, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı (mide küçültme) olmuştu. 4 ayda 40 kilo verdiği öne sürülen Koç, Temmuz 2015'te kızı Esra'nın lise mezuniyeti partisinde zayıflamış hâliyle görüntülenmişti.

Koç Holding'te bayraklar yarıya indi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un ölümünün ardından Nakkaştepe'deki Koç Holding'de bayraklar yarıya indirildi.

Mustafa Koç kimdir?



1960 yılında Ankara’da doğan Mustafa Koç, Koç Ailesi’nin 3. kuşak üyesi ve Rahmi M. Koç ile Çiğdem Simavi'nin en büyük oğlu. Ömer Mehmet Koç (1962) ve Ali Yıldırım Koç'un (1967) abisi olan Mustafa Koç, 1980 yılında İsviçre’de Lyceum Alpinum Zuoz’u bitirdikten sonra 1984'te ABD’de George Washington Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Çalışma yaşamına 1984’te Koç grubu şirketlerinden Tofaş’ta müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1992 yılında Koç Holding’e geçerek sırasıyla Başkan Yardımcılığı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. Mustafa Koç, 2003 yılından beri babası Rahmi Koç'tan devraldığı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyordu.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyesi olan Mustafa Koç, aynı zamanda Finlandiya'nın İstanbul Fahri Konsolosu'ydu.

Genç Başkanlar Organizasyonu üyesi olan Mustafa Koç, JP Morgan Uluslararası Konseyi’nde, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulları'nda ve Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi’nde yer aldı, Bilderberg Toplantıları'nın Yürütme Kurulu üyeliğini üstlendi.

2005 yılında İtalya Hükümeti’nin Cavaliere d’Industria nişanı ile ödüllendirildi. Mustafa V. Koç, World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ile BNP Paribas gibi kuruluşlarca ödüllendirilen Koç Ailesi’nin sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı’nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyeliklerinde bulundu.

Caroline Giraud ile evlenen, Esra ve Aylin Koç'un babası olan Mustafa Koç Almanca ve İngilizce biliyordu.